Rémunération des médecins

Dix jours après l'adoption sous bâillon de la loi 2, Santé Québec reste muette

durée 18h00
3 novembre 2025
Par La Presse Canadienne

Santé Québec ne s'est toujours pas prononcée sur la loi spéciale qui change la rémunération des médecins, 10 jours après son adoption sous bâillon à l'Assemblée nationale.

«Nous sommes toujours à en faire l'analyse», a indiqué lundi la porte-parole Catherine Brousseau.

«Nous voulons prendre le temps de bien comprendre sa portée et écouter le terrain aussi. Nous réservons donc nos commentaires sur ce projet de loi pour le moment», a-t-elle ajouté.

La loi 2, qui change la rémunération des médecins, leur impose des cibles de performance et les menace de sanctions, fait grand bruit depuis 10 jours.

Elle fait déjà l'objet d'un recours judiciaire, en plus d'avoir contribué à la démission choc du ministre Lionel Carmant et inspiré une vaste manifestation devant le parlement samedi.

Par ailleurs, au moins 125 médecins auraient complété le processus pour obtenir le droit de pratique en Ontario; 200 autres auraient entrepris des démarches en ce sens.

Vendredi, le Collège des médecins est sorti sur la place publique pour demander au gouvernement Legault de suspendre l'application de la loi 2, et de retirer les cibles de performance ainsi que les sanctions.

Il a rappelé que sa mission était de protéger le public. «Pour les patients et pour les médecins, le gouvernement doit appuyer sur pause», a-t-il dit.

Selon l'analyse préliminaire du Collège, si la loi «est implantée telle quelle, il en résultera des dommages au réseau de la santé et une réduction de l'accessibilité».

Le même jour, sur la plateforme LinkedIn, la PDG de Santé Québec, Geneviève Biron, s'est limitée à dire que ses équipes étaient «mobilisées» pour «analyser les dispositions de la loi».

«Plus que jamais, nous devons rester unis, avancer avec calme et bienveillance, et soutenir nos équipes», a-t-elle ajouté, sans jamais se prononcer sur le contenu de la loi.

En 10 jours, Geneviève Biron ne s'est pas non plus portée à la défense du gouvernement Legault.

Santé Québec a été créée par le gouvernement en 2023. Sa mission est de coordonner les opérations du réseau, alors que le ministère de la Santé reste responsable des grandes orientations.

Caroline Plante, La Presse Canadienne

