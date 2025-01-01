Une majorité de Québécois croit que Legault devrait partir d'ici le prochain scrutin

Au plus bas dans les sondages, le premier ministre François Legault martèle qu’il sera sur les blocs de départ aux prochaines élections. Or, 74 % des Québécois pensent qu’il devrait partir d’ici le prochain scrutin.

C’est ce qui ressort d’un sondage SOM réalisé pour «La Presse» et publié mercredi matin.

Selon ce coup de sonde, 31 % des Québécois croient que le premier ministre devrait partir avant les prochaines élections et 43 % pensent qu’il devrait se retirer après avoir terminé son mandat.

Seulement 16 % des personnes sondées pensent que François Legault devrait se présenter au scrutin de 2026 pour solliciter un autre mandat.

Le sondage indique également que 60 % des Québécois se disent insatisfaits ou totalement insatisfaits de la performance personnelle du premier ministre.

Ce coup de sonde a été réalisé en ligne du 8 au 12 octobre 2025 auprès de 1058 Québécois. «À titre indicatif, la marge d’erreur maximale pour un échantillon complètement probabiliste de même taille est de plus ou moins 3,5 %, 19 fois sur 20», indique-t-on dans le texte de «La Presse».

Thomas Laberge, La Presse Canadienne