La Fédération des médecins spécialistes suspend la médiation avec Québec

C’est maintenant au tour des médecins spécialistes de se retirer de la médiation avec le gouvernement du Québec.

Mercredi, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) avait annoncé qu’elle mettait fin à la médiation, disant ne trouver «aucune flexibilité» et «aucune ouverture » du gouvernement dans ces discussions.

La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) n’a toutefois pas quitté la table de négociations complètement jeudi, disant plutôt avoir suspendu sa participation à la médiation dans un message envoyé à ses membres.

Avancées rejetées

La FMSQ estime que des avancées avaient été obtenues «sur les conditions de pratique en établissement et en cabinet» et ajoute même dans sa missive que «des ententes pointaient aussi à l’horizon sur des sujets importants comme le CRDS (NDLR: le Centre de répartition des demandes de services), les listes d’attente en chirurgie et la télémédecine».

La FMSQ précise toutefois que les travaux ont dû être suspendus «en raison de l’insistance du ministre de la Santé à vouloir maintenir les ponctions et pénalités prévues au projet de loi 106. Il apparaît maintenant clair que ce dernier n’a pas l’intention, et ne l’a sans doute jamais eu, de négocier de bonne foi».

D’après une source qui n’est pas autorisée à parler aux médias, les négociateurs des médecins spécialistes sont arrivés à faire avancer leurs dossiers avec le médiateur et même les négociateurs du gouvernement, mais chacune de ces avancées a ensuite été rejetée par le bureau du ministre Christian Dubé. «Les négociateurs du gouvernement n’ont pas les coudées franches», a-t-on affirmé à La Presse Canadienne.

La FMSQ a avisé le médiateur et ajoute, dans sa communication aux membres, qu’elle a «fait clairement savoir à nos vis-à-vis que nous ne jouerions plus dans ce mauvais film dont la fin est toujours la même».

Moyens de pression

Les instances dirigeantes du syndicat des médecins spécialistes ont décidé pour le moment de lancer une campagne de publicité qui avait été mise sur la glace avec la relance des pourparlers et se pencheront sur d’autres moyens de pression à venir.

La Fédération affirme que les négociations «ne reprendront uniquement que si le gouvernement nous confirme que ses négociateurs à la Table ont le mandat d’avancer sans interférence du fossoyeur en chef de la négociation, le ministre Dubé».

La veille, leurs collègues omnipraticiens étaient allés plus loin, mettant carrément fin à la médiation. La FMOQ et la FMSQ réclament le retrait du projet de loi 106, s’opposant fermement à la volonté du gouvernement de lier la rémunération de leurs membres à des indicateurs de performance.

La FMOQ a alors annoncé, mercredi, un boycottage de l’enseignement aux étudiants en médecine dès ce jeudi et réclame maintenant que le différend soit soumis «à un arbitrage indépendant», comme en Ontario.

Lorsque l'offre de médiation du gouvernement Legault avait été proposée, la FMOQ avait déposé une requête devant un tribunal pour demander cet arbitrage indépendant, mais le ministre de la Santé, Christian Dubé, avait rejeté cette possibilité en affirmant qu'elle coûterait 1,8 milliard $.

Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne