Dès lundi prochain

Santé: reprise de la médiation avec les médecins spécialistes

durée 18h00
10 octobre 2025
Par La Presse Canadienne

La médiation avec les médecins spécialistes reprendra dès lundi prochain, ont confirmé vendredi deux ministres du gouvernement Legault.

Dans une déclaration écrite, la présidente du Conseil du trésor, France-Élaine Duranceau, et le ministre de la Santé, Christian Dubé, affirment qu'il a été convenu de «poursuivre les discussions».

Celles-ci avaient été suspendues mardi dernier. Ce jour-là, la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) indiquait que les négociateurs du gouvernement étaient retournés valider leur mandat.

La FMSQ assurait que les pourparlers allaient bon train jusqu'à ce que «nos vis-à-vis confirm(ent) que leur mandat actuel demeurait de travailler dans le cadre du projet de loi 106».

«Il a donc été convenu de suspendre temporairement la médiation afin de permettre aux représentants gouvernementaux de valider l'étendue de leur mandat», avait-elle déclaré.

Le projet de loi 106, qui vise à lier une partie de la rémunération des médecins à des indicateurs de performance, semble être le nœud gordien des négociations.

La semaine dernière, le ministre de la Santé a annoncé qu'il mettait la pièce législative sur la glace afin de donner une chance au processus de médiation.

«Pour ne pas nuire au processus, nous ne ferons pas d'autres commentaires», ont indiqué Mme Duranceau et M. Dubé vendredi dans leur déclaration conjointe envoyée aux médias.

Caroline Plante, La Presse Canadienne

