Commission d'enquête Gallant

CGI offrait un prix 29 % plus bas que LGS pour le virage numérique de la SAAQ

durée 18h00
7 octobre 2025
Par La Presse Canadienne

La firme CGI avait soumis une enveloppe avec un prix environ 135 millions $ moins élevé que le contrat remporté par ses compétiteurs LGS-IBM pour la transformation numérique de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Selon un document exhibé mardi matin devant la commission Gallant, CGI, qui voulait former un consortium avec l'éditeur de logiciels Oracle, avait une offre se situant autour de 323,5 millions $.

Il s'agit d'un montant environ 29 % plus bas que la soumission de 458,4 millions $ remportée en 2017 par le groupe formé de LGS-IBM et l'éditeur allemand SAP.

Le procureur pour la commission, Alexandre Thériault-Marois, a tenu à mettre en perspective cette comparaison.

La proposition de CGI a été déposée avant l'étape du «dialogue compétitif» du processus de l'appel d'offres. Cette phase servait d'échanges entre la société d'État et les consortiums finalistes afin de préciser notamment les besoins et les efforts liés au projet informatique nommé CASA.

À la suite de ce «dialogue», il y a eu des variations «à la hausse ou à la baisse» dans les offres initiales des alliances finalistes LGS-IBM-SAP et Deloitte-SAP, a indiqué Me Thériault-Marois.

Les firmes CGI et Oracle ont été disqualifiées avant cette étape du processus. La SAAQ n'a par ailleurs jamais ouvert l'enveloppe du consortium, puisqu'il fut écarté à un moment de l'appel d'offres où les prix des soumissionnaires demeuraient confidentiels auprès du comité de sélection.

L'estimation de CGI a été présentée mardi devant la commission d'enquête sur SAAQclic à la suite d'un engagement pris la semaine dernière par la multinationale de services-conseils en informatique, alors que l'un de ses anciens employés témoignait.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne

