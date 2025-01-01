SAAQclic: un projet loin d'être profitable pour IBM et LGS, selon un témoin

Le virage numérique de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) est loin d'avoir été profitable pour la firme IBM et sa filiale québécoise LGS, selon un représentant de l'entreprise.

Un gestionnaire de projet chez IBM, François Dupont-Champion, a témoigné lundi matin devant la commission Gallant, responsable d'enquêter sur les ratés de la transformation technologique de la SAAQ, qui comprend la plateforme SAAQclic.

Il a été interrogé sur les marges bénéficiaires dégagées par IBM et LGS, qui a été l'intégrateur pour le projet informatique de la SAAQ nommé CASA (Carrefour des solutions d’affaires).

La multinationale et sa filiale québécoise ont-elle tiré «en bout de piste» un profit avec CASA, lui a demandé la procureure de la commission, Marie-Claude Sarrazin.

Oui au regard de la marge brute, mais non sur le plan de la marge nette, a répondu M. Dupont-Champion.

«Si je comprends bien, ça ne vous a pas coûté plus cher en ressources que ce que vous avez payé parce que vous avez dégagé une marge brute. Vous avez couvert tous vos frais directs. Mais vous n'avez pas dégagé suffisamment de profits pour couvrir les autres frais de fonctionnement de l'entreprise LGS», a résumé Me Sarrazin.

«Effectivement, si on faisait tous les projets comme ça, on ferait faillite», a corroboré M. Dupont-Champion, qui a notamment travaillé dans le cadre du développement de SAAQclic.

Aucun chiffre sur les marges bénéficiaires d'IBM et de LGS associées à CASA n'a été dévoilé au cours de son témoignage.

LGS, avec l'éditeur allemand SAP, a décroché en 2017 le contrat-cadre de 458 millions $. Ce montant a depuis augmenté en raison notamment de difficultés rencontrées en cours de route. Le budget total pour le projet CASA — comprenant les ressources internes de la SAAQ et le contrat-cadre — pourrait s'élever à au moins 1,1 milliard $, soit environ le double du montant initial, selon les calculs de la vérificatrice générale du Québec.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne