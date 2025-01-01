Nous joindre
Cible à 90 % de ventes de véhicules électriques

La CAQ recule sur l'interdiction des véhicules neufs à essence à compter de 2035

durée 12h00
26 septembre 2025
Par La Presse Canadienne

Le gouvernement Legault recule sur l'interdiction de la vente de véhicules neufs à essence à partir de 2035.

Le ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, annule ainsi la décision de son prédécesseur, Benoit Charette.

Cette réglementation visait à ne vendre que des véhicules 100 % électriques en 2035 afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) du Québec.

Désormais, le gouvernement fixe plutôt la cible à 90 % de ventes de véhicules électriques, mais en incluant aussi les véhicules hybrides rechargeables.

Mentionnons que depuis plusieurs mois, le chef conservateur Éric Duhaime menait une campagne contre l'interdiction de la vente de véhicules neufs à essence à compter de 2035.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne

