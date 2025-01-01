Nous joindre
Projet de loi 97

Le gouvernement Legault abandonne sa réforme controversée du régime forestier

durée 12h00
25 septembre 2025
Par La Presse Canadienne

Le gouvernement abandonne le controversé projet de loi 97 sur la réforme du régime forestier, porté par l’ancienne ministre Maïté Blanchette Vézina.

Le premier ministre François Legault doit en faire l’annonce lors d’un discours devant la Fédération québécoise des municipalités jeudi à Québec.

La Presse Canadienne a pu confirmer l'information d'abord rapportée par «La Presse».

Déposé en avril, le projet de loi 97 visait à donner les coudées franches à l’industrie forestière.

L’élément principal du projet de loi était la création des «zones d’aménagement forestier prioritaire», qui auraient comme objectif «d’offrir de la prévisibilité à l’industrie, en plus de lui confier la responsabilité quant aux travaux de reboisement».

À terme, le gouvernement voulait que ces zones permettent «d’augmenter le rendement par hectare pour éventuellement concentrer l’impact des activités forestières».

Mais la réforme a été vivement critiquée par des groupes écologistes, les autochtones et des scientifiques.

Même l’industrie forestière avait demandé au gouvernement de modifier son projet de loi

La pièce législative avait été déposée par l’ancienne ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina.

Mme Blanchette Vézina a été exclue du cabinet lors du récent remaniement ministériel. Elle a ensuite claqué la porte de la Coalition avenir Québec (CAQ), laissant entendre que le lien de confiance avec le premier ministre était brisé, notamment en raison du projet de loi 97.

«On m'avait donné des orientations claires. (...) Dans le courant de l'été, j'ai travaillé fort pour arriver à concilier certains éléments, avec, ce qu'on me disait, le soutien du cabinet du premier ministre et de l'équipe rapprochée de M. Legault. J'ai, malheureusement, compris que ce n'étaient pas des orientations qui étaient claires, suite à l'exclusion», a-t-elle expliqué au moment de quitter la CAQ.

C’est le député de Montmorency, Jean-François Simard, qui a succédé à Maïté Blanchette Vézina, comme ministre des Ressources naturelles et des Forêts.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne

