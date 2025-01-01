Karl Malenfant, grand architecte de SAAQclic, témoigne à la commission Gallant

L'ancien vice-président aux technologies de l'information de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) Karl Malenfant témoignera mercredi à la commission Gallant.

Il s'agit d'un témoignage fort attendu, car M. Malenfant est l'un des seuls à avoir participé au projet SAAQclic de sa conception jusqu'à son lancement en février 2023.

Le virage numérique raté de la SAAQ devrait coûter au moins 1,1 milliard $ d'ici 2027, soit 500 millions $ de plus que prévu, a signalé la vérificatrice générale du Québec dans son rapport publié en février 2025.

Selon plusieurs témoignages entendus à la commission, M. Malenfant aurait eu des méthodes de travail discutables, et n'aurait pas présenté de l'information claire aux autorités politiques.

Le 18 juin dernier, M. Malenfant a réclamé en vain le statut de participant à la commission Gallant, ce qui lui aurait permis de contre-interroger les témoins.

Caroline Plante, La Presse Canadienne