Au tour de l'ex-PDG de la SAAQ Nathalie Tremblay de livrer sa version des faits

C'est ce lundi que l'ex-PDG de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) Nathalie Tremblay livrera sa version des faits à la commission Gallant.

Ce témoignage est fort attendu et revêt une importance capitale pour la commission, puisque Mme Tremblay occupait les plus hautes fonctions à la SAAQ de 2010 jusqu'à 2022.

Elle a quitté le navire peu de temps avant le déploiement raté de SAAQclic, qui a provoqué à l'hiver 2023 des files d'attente monstres devant les succursales.

En février 2025, la vérificatrice générale du Québec a affirmé dans un rapport que le virage numérique de la SAAQ devrait coûter au moins 1,1 milliard $ d'ici 2027, soit 500 millions $ de plus que prévu.

C'est Mme Tremblay qui a notamment approuvé l'embauche de Karl Malenfant, cet ancien vice-président des technologies de l'information dont le nom revient constamment à la commission.

C’est également elle qui, à l'époque, a convaincu le gouvernement d'alléger les règles régissant la SAAQ.

D'ailleurs, le témoignage de M. Malenfant suivra celui de Mme Tremblay. Après plusieurs semaines passées à Montréal, la commission s'est relocalisée à Québec pour entendre ces deux témoignages.

Caroline Plante, La Presse Canadienne