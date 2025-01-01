Remaniement ministériel : des changements, mais peu de nouveaux visages

Aujourd'hui, le premier ministre du Québec, François Legault, a finalement révélé qui de son équipe siégerait à son nouveau conseil des ministres. Plusieurs changent simplement de ministère, d'autres ont perdu leur titre, et on y retrouve que quelques nouveaux venus.

À un an des prochaines élections provinciales, M. Legault a pris la décision de revoir la composition de son cabinet. On compte maintenant 29 ministres, dont 12 femmes et 17 hommes.

L'un des premiers changements concerne François Legault, qui après avoir demandé à Pierre Dufour de quitter le parti, reprend le rôle de ministre responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue.

Les anciens ministres changeant de ministère

Un total de treize ministres actuels restent au conseil, mais seront à la tête d'un nouveau ministère.

La présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel est la nouvelle ministre de l'Éducation remplaçant Bernard Drainville qui lui est dorénavant à la tête de l'Environnement de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la Stratégie maritime. Il garde son titre de responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.

La vice-présidente, Geneviève Guilbault, transfert du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour celui des Affaires municipales. Mentionnons que l'ancienne ministre, Andrée Laforest qui tenait ce poste a annoncé la semaine dernière qu'après son mandat, elle quittait la vie politique pour aller vers la retraite.

Celui qui prend la relève de Mme Guilbault est Jonatan Julien qui était aux Infrastructures et responsable de la Capitale-Nationale.

L'ancienne tête dirigeante des Relations internationales et de la Francophonie et de la Condition féminine, Martine Biron, est maintenant au ministère de l’Enseignement supérieur remplaçant Pascale Dery qui est devenue ministre de l'Emploi.

Ian Lafrenière est nommé ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec. Il conserve la responsabilité des Relations avec les Premières Nations et les Inuit.

Quant à France-Élaine Duranceau, qui était ministre responsable de l'Habitation, elle devient ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de l’Efficacité de l’État et présidente du Conseil du Trésor.

Sonia Bélanger qui était ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, est maintenant ministre responsable de l'Habitation.

L'ancien ministre en Environnement, Benoît Charette a été nommé ministre responsable des Infrastructures.

Kateri Champagne-Jourdain qui le ministère de l'Emploi pour celui de la Famille.

Finalement, Caroline Proulx est la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la Condition féminine, alors qu'elle était au Tourisme.

Les ministres gardant le même ministère

Onze des ministères gardent à leur tête leur dirigeant actuel et ne subissent aucun changement avant les prochaines élections.

Christian Dubé demeure ministre de la Santé et des Services sociaux. Mentionnons qu'il l'est depuis juin 2020 et qu'il a annoncé qu'il ne sollicitera pas de nouveau mandat aux prochaines élections.

Eric Girard conserve le ministère des Finances et Mathieu Lacombe celui de la Culture et des Communications.

Christine Fréchette reste à l’Économie et à l’Énergie, Jean-François Roberge de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Jean Boulet est toujours ministre du Travail et Gilles Bélanger celui de la Cybersécurité et du Numérique.

Bien que Lionel Carmant demeure aux Services sociaux, il ajoute un nouveau titre, celui de ministre responsable de la région de la Montérégie.

Simon Jolin-Barette continuera son travail au ministère de la Justice.

Chantal Rouleau demeure ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, mais est dorénavant ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Le ministre responsable de la Lutte contre le racisme, Christopher Skeete, devient également ministre responsable des Relations internationales et de la Francophonie, ainsi que ministre responsable des Relations avec les Québécois d’expression anglaise.

Isabelle Charest conserve son poste de ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l’Estrie.

Nouveaux venus

Cinq nouveaux visages viennent se joindre au conseil des ministres.

Jean-François Simard est le nouveau responsable de la Capitale-Nationale remplaçant le nouveau ministre des Transports, Jonatan Julien.

L'adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Donald Martel est nommé à la tête du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. De plus, il est également ministre responsable de la région du Centre-du-Québec.

Jean-François Simard remplace Maïté Blanchette-Vézina au ministère des Ressources naturelles et des Forêts et devient aussi ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

Amélie Dionne devient ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin se joint au groupe en tant que ministre délégué à l’Économie et à la Jeunesse, et ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises.

Éric Girard devient pour la première fois ministre. Il obtient le rôle de ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À ne pas confondre avec son collègue Eric Girard, ministre des Finances.

Les ministres exclus

Certains ministres se sont vus relégué à leur poste de député en se faisant monter la porte de sortie.

En effet, l'actuel ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel est l'un de ceux qui a subi ce sort. Ce dernier, a été fortement écorché durant la Commission d'enquête Gallant concernant le fiasco de la plateforme SAAQclic.

André Lamontagne, ancien ministre de l'Agriculture, Suzanne Roy, ancienne ministre de la Famille, Andrée Laforest, ancienne ministre des Affaires municipales et Maïté Blanchette-Vézina, ancienne ministre des Ressources naturelles et des Forêts sont également écartés de la garde rapprochée du premier ministre.

Le gouvernement caquiste bas dans les sondages

Le 6 septembre dernier, selon un nouveau sondage Pallas Data/L’Actualité/Qc125, réalisé auprès de 1 187 répondants, l'on apprenait que la Coalition avenir Québec avait obtenu son pire pointage dans les intentions de vote depuis sa création.

De plus, le Parti conservateur d'Éric Duhaime les a même dépassé avec un score de 15 %, alors que la CAQ ne détient que 11 % des intentions.

Les prochaines élections provinciales doivent se tenir le 5 octobre 2026.