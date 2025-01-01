Luc Boileau remplacé à la tête de la santé publique par Caroline Quach-Thanh

Le Dr Luc Boileau ne sera plus directeur national de la santé publique du Québec, un poste qu'il occupait depuis 2022. Le conseil des ministres a annoncé mercredi qu'il sera remplacé par la Dre Caroline Quach-Thanh.

Elle occupera ses nouvelles fonctions, qui incluent le titre de sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux, à compter du 29 septembre. La Dre Quach-Thanh est bien connue des médias. Son expertise en tant que microbiologiste-infectiologue au CHU Sainte-Justine l'a souvent amenée à commenter au plus fort de la crise de la COVID-19.

Dre Quach-Thanh est également professeure titulaire aux département de microbiologie, infectiologie et immunologie et département de pédiatrie de l’Université de Montréal.

Le départ du Dr Boileau n'est pas sans rappeler l'échange d'insultes qu'il a eu il y a deux semaines à peine avec un passant qui circulait dangereusement sur une trottinette électrique à Montréal. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux et le Dr Boileau a rapidement présenté ses excuses, reconnaissant avoir tenu des propos inappropriés.

Le Dr Boileau avait d'abord assuré l'intérim de la direction nationale de la santé publique en janvier 2022 après la démission du Dr Horacio Arruda. Il avait été officiellement nommé à ce poste en juin de la même année et son mandat était normalement de quatre ans.

Lors de sa nomination, le ministre de la Santé, Christian Dubé, avait vanté l'expertise et l'expérience Dr Boileau ainsi que son leadership durant les dernières vagues de la pandémie de la COVID-19.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne