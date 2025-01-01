LeBlanc constate des progrès après la réunion à Washington sur les droits de douane

Le cabinet du ministre du Commerce canado-américain, Dominic LeBlanc, a indiqué qu'il quitte Washington mercredi avec l'impression que des progrès ont été réalisés après une rencontre avec le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick.

Le cabinet de M. LeBlanc a mentionné que le ministre a passé environ 90 minutes avec M. Lutnick mardi lors d'une réunion constructive au cours de laquelle ils ont discuté de propositions et de points précis mis sur la table.

Les négociations sur des aspects plus techniques se poursuivront maintenant entre l'ambassadrice du Canada aux États-Unis, Kirsten Hillman, et le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer.

La réunion de cette semaine fait suite à l'annonce vendredi par le premier ministre Mark Carney que le Canada abandonnerait certains droits de douane de rétorsion afin d'intensifier les discussions pour alléger la pression exercée par les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump sur des secteurs canadiens clés.

Le Canada est durement touché par les droits de douane sur l'acier, l'aluminium, l'automobile et le cuivre.

M. LeBlanc a souligné que les contre-tarifs du Canada constituaient un important point de discorde avec l'administration Trump dans le cadre des négociations sur une nouvelle relation économique et sécuritaire.

Kelly Geraldine Malone, La Presse Canadienne