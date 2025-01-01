Programme quinquennal d’immobilisations 2026-2030
Près de 45 M$ d'investissements prévus en 2026 pour Shawinigan
Par Salle des nouvelles
Le conseil municipal a adopté, lundi en séance extraordinaire, le premier Programme quinquennal d’immobilisations (PQI) de la Ville de Shawinigan. Le PQI 2026-2030 prévoit des investissements de 44,9 M$ pour 2026, de 62,4 M$ pour 2027, de 86,5 M$ pour 2028, de 71,9 M$ pour 2029 et de 71,3 M$ pour 2030, pour un total d’investissements de 337 M$ sur cinq ans.
Les projets d’investissements retenus pour 2026 sont répartis en
neuf natures. La part la plus importante, soit un montant de 13,2 M$, vise la réfection des infrastructures de rues ou souterraines. Notons qu’un montant de 5 M$ a été réservé pour le pavage des rues, une augmentation de 1,5 M$ par rapport à 2025. Deux projets majeurs seront réalisés en 2026, soit le pavage d’une partie du rang Saint-Olivier et celui du chemin des Trois-Lacs.
Un projet attendu dans le secteur Shawinigan-Sud est également prévu en 2026. Il s’agit de la réfection d'aqueduc et de voirie sur la 125e Rue, entre la 105e Avenue et l'avenue Côté. Un montant de 3 M$ a été réservé pour ces travaux.
Rappelons que les projets inscrits au PQI doivent s’intégrer dans une grille d’analyse, ce qui permet d’avoir une meilleure vue d’ensemble sur ce qui est obligatoire, urgent, préventif et stratégique.
Pour l’année 2026, 22 % des investissements sont financés par des subventions, pour un montant total de 9,7 M$. On note également le fonds d’administration pour un montant de 871 k$, le fonds de roulement pour 3,2 M$, les règlements d’emprunt pour un total de 20,9 M$ - 16 M$
lorsqu’on exclut les mises aux normes et les projets reportés de l'an passé - ainsi que d’autres sources de financement, notamment les taxes d’améliorations locales, pour un montant de 10,1 M$.
« Près de 90 % des investissements réalisés en 2026 le sont pour du maintien d’actifs. C’est une réalité avec laquelle nous vivrons pour les prochaines années », de dire la directrice générale Kim Dumais.
En bref :
- 400 k$ annuellement seront investis dans la lutte à l’insalubrité;
- 1 M$ sur cinq ans pour la mise à niveau du réseau cyclable;
- 1 M$ sur cinq ans pour le maintien d’actifs patrimoniaux;
- 500 k$ en 2026 pour le réaménagement des parcs Alphonse- Désaulniers et Étienne- Bellemare;
- 4,7 M$ en 2026 pour le remplacement et la remise à neuf de véhicules lourds et légers;
- Et 9 M$ investis en 2029 et 2030 pour la construction d’une nouvelle caserne de pompiers en lien avec les nouvelles orientations du ministère de la Sécurité publique. Des études sont en cours pour ce projet à venir.
Limite des règlements d’emprunt à 16 M$
Le conseil maintient sa décision d’imposer un plafond annuel de 16 M$ quant aux règlements d’emprunt, afin de limiter la croissance de la dette. Le tableau ci-dessous en fait la démonstration pour l’année 2026.
« «Tous les projets autres que ceux exclus du calcul en vertu de la Politique sur la gestion de la dette, qui seront financés par règlements d’emprunt dans le cadre du PQI 2026, totalisent 16 M$, soit le maximum inscrit dans notre politique. C’est un exercice qui a porté fruit depuis sa mise en place. Si on compare le ratio du service de la dette avec celui des dépenses de fonctionnement, il est passé de 21,5 % en 2016 à 13 % en 2025. Le conseil a pris la décision de le maintenir afin de poursuivre sa saine gestion des deniers publics », précise le maire Michel Angers.