Peu de Québécois pensent que le remaniement promis par Legault changera les choses

Alors que le premier ministre François Legault espère donner un nouvel élan à son gouvernement en remaniant son conseil des ministres, moins d'un Québécois sur quatre croit que ce jeu de chaises musicales aura un réel impact.

Selon un nouveau sondage Léger, réalisé pour le compte des médias de Québecor, seuls 23 % des Québécois estiment que le remaniement ministériel promis par M. Legault donnera un nouvel élan au gouvernement caquiste.

À l'inverse, 58 % des participants au coup de sonde ont soutenu qu'ils ne s'attendent pas à ce que M. Legault réussisse à relancer son gouvernement avec cet exercice.

M. Legault a déjà commencé à rencontrer certains de ses ministres en prévision de ce remaniement, qui est attendu dans les prochaines semaines.

Depuis la défaite cuisante subie par son parti à l'élection partielle dans Arthabaska, la semaine dernière, le premier ministre répète qu’il fera preuve d’«humilité» et qu’il sera à l’«écoute» des Québécois.

D'après les résultats du sondage Léger/Québecor, les Québécois espèrent surtout que Geneviève Guilbault et Bernard Drainville changeront de portefeuille.

Plus de la moitié des répondants, 52 % précisément, ont dit vouloir que Mme Guilbault quitte le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Moins d'un répondant sur quatre souhaite qu'elle garde ce poste.

Quant à M. Drainville, 48 % des participants ont dit vouloir qu'il soit délogé du ministère de l'Éducation, contre 29 % qui espèrent le voir poursuivre son mandat.

Les répondants étaient plus nombreux à souhaiter que Christian Dubé, à la Santé, Sonia Lebel, au Conseil du Trésor, et Simon Jolin-Barrette, à la Justice, conservent leurs responsabilités actuelles.

Globalement, la proportion de répondants qui ont dit être insatisfaits du travail du gouvernement Legault a continué de s'accroître. Elle s'est établie à 67 %, alors qu'elle était de 65 % en juin.

Près d'un répondant sur deux (49 %) souhaite que M. Legault quitte son poste de chef de la Coalition avenir Québec, alors que 26 % des participants ont dit espérer qu'il reste.

M. Legault maintient qu'il sera sur les rangs lors des élections de 2026.

Le PQ gagne des appuis

En ce qui concerne les intentions de vote, le Parti québécois se maintient en tête. Il récolte maintenant 35 % des appuis, en hausse de cinq points par rapport au sondage du mois de juin.

Le Parti libéral a pour sa part perdu deux points et obtient le soutien de 26 % des électeurs décidés.

Aucun changement pour la Coalition avenir Québec, qui se maintient à 17 % des intentions de vote.

La baisse la plus marquée est survenue dans le camp du Parti conservateur, qui a vu ses appuis reculer de quatre points pour atteindre 10 %.

Québec solidaire ferme la marche, alors que ses appuis restent stables à 9 %.

Le sondage Léger/Québecor a été réalisé en ligne du 15 au 18 août auprès de 977 Québécois.

Puisqu'il a été réalisé en ligne auprès d'un panel, il est impossible de lui attribuer une marge d'erreur. À titre comparatif, la marge d’erreur maximale pour un échantillon de 977 répondants est de ±3,1 %, 19 fois sur 20.

Mathieu Paquette, La Presse Canadienne