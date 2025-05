SAAQclic: un ex-ministre des Transports défend les allègements accordés à la SAAQ

L'ancien ministre péquiste Sylvain Gaudreault a défendu les allègements accordés à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), alors qu'il occupait le portefeuille des Transports de 2012 à 2014.

M. Gaudreault était de passage mercredi matin devant la commission Gallant, qui enquête sur les ratés du virage numérique de la société d'État.

Selon lui, les demandes de flexibilité et d'exemptions à la loi consenties à la société d'État au cours de son mandat sous le gouvernement de Pauline Marois étaient accompagnées de balises en matière de reddition de compte.

Il a aussi fait valoir que les allègements ont été autorisés de manière graduelle.

«À partir du mois de janvier 2013, c'est comme en escalier. Il y a des obligations additionnelles qui sont ajoutées pour pas que ce soit bar ouvert», a affirmé M. Gaudreault.

En 2013, le Conseil du trésor a permis à la SAAQ d'augmenter ses effectifs pour davantage de flexibilité sur le plan des ressources humaines ainsi que pour soutenir ses améliorations technologiques.

Un peu moins d'un an plus tard, la société d'État a obtenu une dérogation du Conseil du trésor en lien avec les demandes d'autorisation de projets et les outils de gestion en ressources informationnelles.

En mars 2024, le gouvernement péquiste adopte un décret permettant à la SAAQ de se soustraire à certaines dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics.

M. Gaudreault s'est souvenu qu'en toile de fond des premiers allègements accordés à la SAAQ, la commission Charbonneau se penchant sur la collusion dans l'industrie de la construction tenait ses travaux.

Ce contexte rendait d'ailleurs le Conseil du trésor «frileux», a évoqué M. Gaudreault, se référant à ses notes prises au moment d'une rencontre avec le président de cette instance gouvernementale de l'époque, Stéphane Bédard.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne