La Ville de Shawinigan a présenté son bilan annuel 2024

Le 14 avril, la Ville de Shawinigan a publié son bilan annuel 2024, un document qui met en lumière les efforts déployés par les équipes municipales pour répondre aux besoins des citoyens et citoyennes et améliorer la qualité de vie sur le territoire.

Malgré les aléas climatiques, dont des précipitations exceptionnelles en août dernier, l’année a été marquée par de bons coups significatifs dans de nombreux services municipaux. Le bilan témoigne d’une gestion rigoureuse, d’une volonté d’innover et d’une mobilisation constante au service de la population.

Faits saillants de l’année 2024

Parmi les nombreuses réalisations de 2024, soulignons notamment :

Service du développement économique : Appui à plus de 55 projets d’affaires générant 16,5 M$ d’investissements par le biais de fonds et programmes gérés par la Ville.

Service de l’aménagement du territoire : Déploiement de mesures en habitation, dont l’assouplissement du zonage pour permettre les logements d’appoint, et amorce de la refonte du plan d’urbanisme incluant plusieurs consultations publiques.

Service du capital humain: Mise en œuvre d’un service de télémédecine et poursuite d’initiatives en santé et sécurité au travail.

Service des travaux publics : Restauration de plus de 150 pièces de mobilier urbain, plantation de 116 arbres, et travaux d’amélioration majeurs dans les parcs.

Service des finances: Dépôt d’un budget municipal qualifié d’historique dans un contexte difficile, avec une augmentation sous la barre des 3,5%, et création du comité PQI (Programme quinquennal d’immobilisations).

Service des communications et des relations avec les citoyens : Refonte du bulletin municipal pour le rendre plus écologique et facile à lire, et organisation des portes ouvertes de l’hôtel de ville, un événement ouvert au public tenu en l’honneur du 75e anniversaire du bâtiment.

Service du greffe et des affaires juridiques : Refonte du règlement sur la garde d’animaux, optimisation de la gestion documentaire et soutien aux démarches d’acquisition de terrains industriels.

Service de l’ingénierie : Mise en œuvre de travaux d’urgence à la suite des pluies diluviennes des 9 et 10 août, complétion des travaux de réfection dans le quartier Saint-Louis et mise en place d’un plan de gestion des actifs de l’eau.

Service de sécurité incendie et de sécurité civile: Réalisation de plus de 4300visites de prévention et de 1079interventions d’urgence ainsi que la mise à jour de plans d’intervention.

Service des technologies de l’information : Soutien à l’évolution numérique des services municipaux, amélioration de la cybersécurité, déploiement de nouveaux outils internes efficaces pour améliorer le service aux citoyens et la communication interne.

Service des loisirs, culture et vie communautaire : Ajout de cours de natation dans la programmation des camps de jour, obtention d’un prix de la Brigade « Splash » par les sauveteurs, inauguration de nouvelles installations sportives et négociation d’une entente stratégique avec le Cégep de Shawinigan pour la gestion du complexe aquatique.

Bureau de l’innovation et de la performance (direction générale) : Contribution à ce que 116 personnes bénéficient d’un logement social, et soutien offert à 21 projets dans le cadre du Fonds régions et ruralité, volet 4.

Une administration mobilisée vers l’avenir

« L’année 2024 a été marquée par notre capacité collective à nous adapter et à innover face aux défis. On ne peut que saluer les efforts et le dévouement des équipes municipales, qui ont su s’adapter rapidement à des défis, notamment en lien avec les pluies diluviennes du mois d’août et les changements significatifs amenés par le nouveau rôle d’évaluation », souligne Kim Dumais, directrice générale de la Ville.