Conflit de travail entre les chauffeurs d’autobus Fleur de Lys et leur employeur

La Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) tient à faire le point quant au conflit de travail actuel entre les chauffeurs d’autobus Fleur de Lys et l’employeur. Des moyens de pression sont actuellement en vigueur, ce qui affecte la qualité du service aux usagers.

La RTCS tient à préciser qu’elle n’est pas l’employeur des chauffeurs et, de ce fait, elle ne participe pas aux négociations en cours entourant la convention collective des chauffeurs. Les discussions relèvent exclusivement de l’entreprise Fleur de Lys, avec laquelle la RTCS a conclu un contrat de fourniture de service de transports.

La RTCS demeure en communication étroite avec son fournisseur pour connaître l’avancement des négociations. Nous lui faisons part régulièrement des inconvénients pour les usagers et de nos préoccupations tout en espérant une résolution rapide du conflit.

« Nous sommes conscients que les perturbations actuelles affectent la qualité du service », indique le président de la RTCS et conseiller municipal du district des Hêtres, Jean-Yves Tremblay. « Des retards systématiques ont été observés sur plusieurs circuits. On comprend que c’est un moyen de pression, mais en fin de compte, ce sont les usagers qui en font les frais. On souhaite que les deux parties en viennent rapidement à une entente pour que la situation revienne à la normale. »

La RTCS remercie la population pour sa patience et sa compréhension et réaffirme sa volonté de tout mettre en œuvre pour assurer la continuité du service.