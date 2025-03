Plusieurs réactions au budget 2025-2026 de Québec

Le gouvernement Legault a déposé mardi son budget 2025-2026. La Presse Canadienne a recensé plusieurs réactions au sujet du dévoilement du budget de Québec.

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI)

«Devant l’ampleur de cette crise, l’action du gouvernement doit être forte et il doit diminuer les barrières freinant la productivité des PME. La FCEI note qu’il prend un nouveau virage, car, comparativement aux deux dernières années, les PME sont au menu (...) Le plan PME 2025-2028 est une orientation encourageante que nous suivrons de près. Il reste que nous sommes toujours la province à la fiscalité la plus lourde et injuste du pays pour les petites entreprises.» — François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI

Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

«Dans le contexte d’incertitude liée aux tarifs, la bonification des mesures fiscales aux entreprises envoie un signal que le gouvernement veut inciter les entreprises à investir ici, alors que la majorité des projets sont sur la glace (...) Les règles de contrats publics doivent être revues afin que nos entreprises en région aient accès aux 11 milliards $ d’investissement dans nos infrastructures. De plus, on doit permettre aux entreprises de garder les travailleurs étrangers temporaires dont elles ont besoin pour faire rouler l’économie.» — Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ

Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ)

«Le contexte tarifaire a poussé le gouvernement du Québec à mettre en place des mesures d’urgence ciblées qui semblent adaptées à différents enjeux de nos entreprises. Une baisse d’impôts aurait cependant eu davantage d’impact pour nos PME. Cela ne doit pas non plus nous faire perdre de vue les enjeux structurels qui menacent notre économie à long terme, tels que le repreneuriat ou la faible productivité.» — Pierre Graff, président-directeur général du RJCCQ

Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

«Nous saluons l’approche adoptée par le ministre Girard d’accélérer l’amortissement des investissements en innovation et en productivité, ce qui incitera les entreprises à investir tout en protégeant leurs liquidités. Nous saluons également la décision de maintenir une trajectoire de retour à l’équilibre budgétaire d’ici cinq ans, même si nous sommes bien conscients qu’une dégradation accrue de l’environnement d’affaires pourrait contraindre le gouvernement à ajuster cette cible.» — Michel Leblanc, président et chef de la direction de la CCMM

Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)

«Je salue la volonté du gouvernement du Québec de soutenir nos entrepreneurs et de contribuer au maintien de la vitalité économique de la région métropolitaine. Cependant, le budget ignore des enjeux majeurs qui sont au cœur de la vitalité économique de la région métropolitaine et qui touchent directement la qualité de vie de la population : le transport collectif, l’habitation, la résilience du territoire à la crise climatique et la réponse à la crise des vulnérabilités, qui frappe toutes les villes.» — Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal

Trajectoire Québec

« Le gouvernement du Québec cherche toujours à rattraper son retard avec l'Ontario, mais ce budget va au contraire accentuer cet écart en notre défaveur. Alors que l'Ontario investit 70% de son budget de transport en transport collectif, le Québec est à l'opposé en investissant 70% dans le réseau routier contre seulement 30% en transport collectif. » — Philippe Jacques, co-directeur général et porte-parole de Trajectoire Québec

Fédération autonome de l’enseignement (FAE)

« Le budget qu’on nous a présenté aujourd’hui met en péril le maintien des services actuellement en place, les CSS devront couper à plusieurs endroits pour se conformer aux restrictions gouvernementales. Il est impensable que cela n’ait pas d’impact sur les services donnés aux élèves, alourdissant par le fait même la tâche des personnes enseignantes.» — Mélanie Hubert, présidente de la FAE

Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ)

«Ce que le gouvernement nous dit aujourd’hui, c’est non seulement qu'il refuse de financer davantage le réseau de la santé afin qu’il puisse se relever et faire face aux enjeux auxquels il fait face, mais qu’il refuse même de lui accorder les ressources nécessaires pour maintenir à tout le moins le même niveau de financement (...) Avec ce budget, le gouvernement ne fait qu’aggraver une situation pour laquelle les patients paient déjà le prix depuis trop longtemps.» — Dr Vincent Oliva, président de la FMSQ

Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec (A.P.E.S.)

«Le budget 2025 déposé par le gouvernement du Québec aujourd’hui ne répond pas aux besoins spécifiques de ce secteur clé du réseau de la santé ni aux besoins des patients (...) À la lumière du budget 2025, le gouvernement ne semble toujours pas vouloir répondre à l’urgence d’investir dans la modernisation des infrastructures technologiques ni valoriser le rôle des pharmaciens d’établissement (...) Il faut cesser de simplement regarder croître les dépenses en médicaments.» — Linda Vaillant, pharmacienne et directrice générale de l’A.P.E.S

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

«Il manque pas moins de 1,25 milliard $ pour répondre aux besoins croissants de la population. Santé Québec devra poursuivre son lancement avec un genou à terre, obligée de faire des compressions. On verra les services poursuivre leur dégradation, les listes d’attente s’allonger et le privé prendre de plus en plus de place pendant qu’on continuera de refuser de procurer des soins et services accessibles et de qualité à la population.» — Robert Comeau, président de l’APTS

Fédération de l'Âge d'Or du Québec (FADOQ)

«La population québécoise souhaite vieillir à la maison. En cette période économique difficile, le maintien des investissements en soutien à domicile est une bonne chose. Cependant, le gouvernement devra s'assurer que sa politique nationale de soutien à domicile, qui sera déposée d'ici la fin de 2025, sera financée adéquatement afin d'augmenter les heures de services.» — Gisèle Tassé-Goodman, présidente de la FADOQ

Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH)

«Certes le RQOH se réjouit des investissements dans les infrastructures. Ils sont nécessaires à une hausse générale de l’offre en logement, mais sans un soutien spécifique aux promoteurs communautaires et aux organismes sans but lucratif, tout cet argent investi bénéficiera surtout aux promoteurs immobiliers privés qui pourront de surcroît profiter des programmes gouvernementaux historiquement dévolus au logement social pour la réalisation de leurs projets à finalité lucrative.» — Pierre-Luc Fréchette, co-responsable des affaires publiques et juridiques du RQOH

Banques alimentaires du Québec (BAQ)

«Nous tenons à remercier le gouvernement pour son engagement et son écoute. Aux 10 M $ déjà prévus, s’ajoute une aide de 24 M $ pour de l’achat de denrées, offrant ainsi une meilleure prévisibilité. À cela s’ajoute un appui de 3 M $ sur 3 ans qui permettra la mise en place d'initiatives d'approvisionnement autonomes, essentielles pour répondre à l'augmentation anticipée des demandes d'aide alimentaire.» —Martin Munger, directeur général de Banques alimentaires du Québec

Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS)

«Le gouvernement utilise la même recette qu’il y a trente ans en matière de finances publiques. Plutôt que de miser sur l’augmentation de ses revenus, il préfère agir sur les dépenses, ce qui limite sa capacité de soutenir adéquatement le secteur public et de transformer l’économie pour la rendre plus autonome et plus écologique .» — Guillaume Hébert, chercheur à l’IRIS

Institut économique de Montréal (IEDM)

«Pour la deuxième année d’affilée, le gouvernement Legault prévoit fracasser les records de déficits (...) Le ministre Girard semble bien meilleur pour trouver des raisons de faire des déficits qu’il ne l’est pour trouver et éliminer le gaspillage au gouvernement.» — Gabriel Giguère, analyste senior en politiques publiques à l’IEDM

Association des économistes québécois

«Le Comité des politiques publiques (CPP) de l’Association des économistes québécois appuie la décision du ministre des Finances Eric Girard de présenter dans son budget un plan de retour à l’équilibre budgétaire à l’horizon 2029-2030. Le budget table aussi sur des revenus associés à l’harmonisation avec l’augmentation de l’imposition des gains en capital au fédéral à partir de 2026, une mesure qui n'ira plus de l’avant en toute probabilité.» — Louis Lévesque, président du comité des politiques publiques de l'Association des économistes québécois

Union des municipalités du Québec (UMQ)

«Alors que les municipalités gèrent plus de 60% des infrastructures publiques du Québec, nous exprimons notre grande préoccupation face au désengagement du gouvernement du Québec dans le financement des infrastructures critiques pour répondre à la crise du logement. Dans le contexte actuel d’incertitude économique, une diminution de l’engagement vient accentuer l’iniquité fiscale entre le gouvernement du Québec et les municipalités qui n’ont pas les moyens de faire face, seules, à ces immenses défis financiers.» — Martin Damphousse, président de l’Union des municipalités du Québec et maire de Varennes

Vivre en Ville

«Bien que nous saluions la bonification des investissements en culture de plus de 500 M$ et les mesures pour soutenir la croissance économique, nous nous attendrions à une direction plus claire pour réaliser les changements nécessaires au Québec. Pensons par exemple à l’absence de mesure pour accélérer les mises en chantier et répondre aux besoins en habitation, ou à la stagnation des investissements en transport collectif. Il faudra être plus audacieux pour l’avenir.» — Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville

Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

«Je félicite le gouvernement pour son intention d’internaliser certaines fonctions occupées par des ressources externes. Il faut maintenant que cette volonté se concrétise (...) Il devra assurément avoir plus de ressources internes pour effectuer les tâches qui sont actuellement réalisées à l’externe et ainsi, inverser la progression de la sous-traitance.» — Guillaume Bouvrette, président du SPGQ

Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

«Après avoir annoncé en catastrophe des gels d’embauche et reporté des investissements, le gouvernement ne semble pas avoir appris de ses erreurs. Aujourd’hui, il nous promet le statu quo sur la base d’une optimisation des dépenses qui nous apparaît ténue. Ce qui pointe à l’horizon est encore plus inquiétant. Dès l’année prochaine, la croissance des dépenses sera même négative pour plusieurs portefeuilles. Ça va forcément se traduire en coupes dans les services à la population!» — Éric Gingras, président de la CSQ

Fondation David Suzuki

« Les moments de crise telle que la guerre tarifaire que l’on traverse sont des occasions à saisir pour repenser notre société et agir avec audace, courage et vision pour le mieux-être de la population. Or, le gouvernement a opté pour une réponse tristement traditionnelle alors que nous sommes aux prises avec de multiples crises. Encore une fois, le gouvernement a omis de lier la crise environnementale à l’économie. Il en fait peu pour la diversifier et la préparer au monde carboneutre de demain.» — Andréanne Brazeau, analyste principale des politiques pour le Québec à la Fondation David Suzuki

Équiterre

«Dans les dossiers environnementaux, ça fait quelques années que l’exercice budgétaire provincial s’avère aussi décevant que prévisible : on perpétue les mêmes mauvaises habitudes, on effectue des changements cosmétiques et on pellette les problèmes en avant. On manque cruellement d’ambition.» — Alizée Cauchon, directrice adjointe aux relations gouvernementales chez Équiterre

Producteurs de grains du Québec (PGQ)

«Nous avons le devoir de souligner la baisse du financement du PAD, qui comprend notamment les fonds pour le soutien à l’adoption de meilleures pratiques agroenvironnementales. Alors que nous réclamions un financement de 50 millions $ par année pour cette dernière mesure, le financement ne sera que de 20 millions $ par année pour l’ensemble du plan. C’est une déception objective qui rendra plus difficile l’atteinte des objectifs sociétaux en agriculture.» — Christian Overbeek, président des PGQ

Association de la construction du Québec (ACQ)

«L’Association de la construction du Québec (ACQ) salue les investissements importants en infrastructures annoncés dans le budget du Québec présenté aujourd’hui par le ministre des Finances, Éric Girard. L’ACQ souligne également les sommes prévues pour la poursuite de l’Offensive formation en construction.» — Association de la construction du Québec (ACQ)

Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ)

«Cette reconduction des programmes de la SODEC représente une bonne nouvelle pour l’entrepreneuriat culturel dans ce contexte budgétaire contraignant. Je tiens à saluer l’implication du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, dans la reconduction de ces sommes et la prévisibilité qu’elles offrent au secteur culturel.» — Eve Paré, directrice générale de l’Adisq

Union des artistes (UDA)

«Dans le contexte actuel, où les souverainetés culturelles et nationales subissent d’importants assauts, la culture est notre refuge, une arme de défense qui nous permet d’affirmer notre identité. Le gouvernement ne pouvait pas se permettre l’économie de son soutien au milieu culturel qui affichait des signes de dégradation importants, depuis plus d’un an. Il faut maintenant élaborer une vision d’avenir, apte à restaurer et pérenniser notre écosystème culturel.» — Tania Kontoyanni, présidente, Union des artistes (UDA)

Conseil québécois du théâtre (CQT)

«L’oxygène que procure ce budget fournira l’énergie nécessaire pour poursuivre les efforts entourant la préservation de notre identité culturelle, la vitalité de notre écosystème artistique et l’amélioration des conditions socioéconomiques des artistes.» — Caroline Gignac, directrice générale, Conseil québécois du théâtre (CQT)

Association professionnelle des diffuseurs de spectacles (RIDEAU)

«Le Québec a besoin de sa culture, partout. Mouvante, rassembleuse, audacieuse. Pour que l’art émerge, se déploie, circule et touche les gens, ça prend des moyens. Ce budget confirme un nouvel apport concret et important. Cela dit, les besoins sont énormes et le travail doit se poursuivre. Le Front commun est fier du travail accompli et est prêt pour la suite.» — David Laferrière, président, Association professionnelle des diffuseurs de spectacles (RIDEAU)

Front commun pour les arts

«Le Front commun salue l’investissement portant les crédits totaux du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) à 200 millions et ce, pour les trois prochaines années. De cette somme, une part importante a été pérennisée. Ainsi, la portion permanente passe de 106 M$ à environ 165 M$. Cette avancée assurera une meilleure prévisibilité, laquelle était au cœur des revendications. Dans l’immédiat, la distribution de ces fonds nouveaux représente un élément qui méritera une vigie toute particulière et dont les détails devraient suivre prochainement.» — Front commun pour les arts

Réseau Culture 360°

«Nous sommes heureux et fiers de constater que les revendications du milieu artistique ont réussi à se tailler une place dans le budget du Québec 2025-2026, malgré un contexte sociopolitique difficile. Nous célébrons cette victoire collective qui bénéficiera aux artistes et aux organismes artistiques de toutes les régions du Québec.» — Julie Martineau, co-présidente du Réseau Culture 360°

Quentin Dufranne, La Presse Canadienne