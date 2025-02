Fiasco SAAQclic: Geneviève Guilbault interpelle le grand patron de l'UPAC

Le rapport de la vérificatrice générale sur le fiasco informatique à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) continue de faire des vagues.

Lundi, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a interpellé par écrit le grand patron de l'Unité permanente anticorruption (UPAC), Éric René, l'enjoignant à se pencher sur les faits «outrageux» contenus dans le rapport.

«Je considère que les faits évoqués (...) doivent être l’objet d'une attention à la hauteur de leur gravité, écrit-elle. Il semble que votre organisation procède actuellement à l'analyse du rapport. J'estime qu'il s'agit d'un travail d'analyse essentiel dans les circonstances.»

Dans sa missive, Mme Guilbault dresse la liste des constats qu'elle considère comme «extrêmement troublants»:

- une planification incomplète des besoins de transformation numérique avant la signature du contrat avec l'Alliance, ce processus n'ayant été finalisé que 12 mois plus tard;

- un apparent conflit d’intérêts relativement à la firme ayant évalué les besoins de transformation numérique et son implication dans l’Alliance ayant remporté l'appel d’offres pour la réalisation de CASA;

- une augmentation du coût total du projet pouvant atteindre 1,1 G$, soit 40 % de plus que les prévisions initiales;

- la manipulation répétée d’informations stratégiques destinées aux décideurs dissimulant des retards, des objectifs non atteints, des anomalies informatiques, des tests non réalisés, etc;

- la transmission d’information incomplète et erronée aux parlementaires, minimisant ou cachant l'ampleur de la situation;

- une stratégie risquée de fractionnement de contrats dans l'objectif de ne pas alerter le gouvernement sur un dépassement de coût de 222 millions $ en septembre 2022.

«Les citoyens sont en droit de s'attendre à une gestion saine et transparente des deniers publics, un devoir qu'a notoirement négligé la SAAQ», a insisté la ministre Guilbault.

Caroline Plante, La Presse Canadienne