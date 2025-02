Yannick Daviault se présente dans le district des Forges

Le parti municipal Trois-Rivières Ville Forte a présenté lors d'une conférence de presse au club de golf Ki-8-Eb son candidat dans le district des Forges pour les prochaines élections municipales. Il s'agit de Yannick Daviault qui tentera de se faire élire à titre de conseiller.

« Yannick est un gars d’équipe, une personne bien connue du milieu sportif dans notre ville et il possède une entreprise très dynamique dans le district des Forges », a déclaré Pascale Albernhe-Lahaie, cheffe de Trois-Rivières Ville Forte .

Le principal intéressé s’est adressé aux gens présents dans la salle afin de souligner les capacités de rassembleuse de Pascale Albernhe-Lahaie ainsi que sa vision claire et cohérente pour bâtir une économie trifluvienne plus stable et résiliente.

« Pour Pascale, le développement économique de Trois-Rivières passe par une collaboration étroite avec les entreprises, et en tant qu’entrepreneur, je sais qu’elle est à l’écoute de nos besoins. C’est une approche de partenariat qui me plaît », s’est exprimé monsieur Daviault.

Pour le district des Forges, Yannick Daviault souhaite des investissements dans les infrastructures vieillissantes : « Il y a un important développement résidentiel au district des Forges et il faut des infrastructures qui répondent aux besoins des familles. Je compte aussi travailler à valoriser les produits agricoles locaux et mettre l’épaule à la roue pour développer notre plein potentiel économique », conclut-il.