Une entente pour l’électrification des transports et la décarbonation portuaire

La Vallée de la Transition Énergétique (VTE) est fière d’annoncer la signature d’une entente historique réunissant des acteurs de premier plan dans les domaines de l’innovation, de la logistique et de l’électrification des transports.

Cet accord stratégique marque un jalon crucial pour transformer les paradigmes du transport lourd et de la décarbonation portuaire, tout en favorisant la transition énergétique au Québec et en Amérique du Nord. Cette entente visionnaire regroupe cinq partenaires clés et complémentaires sur la chaîne de valeur : la VTE, InnovÉÉ, Groupe Morneau, Elonroad et Filgo.

« Fédérer et mobiliser les acteurs autour de projets innovants est notre rôle à la VTE. Nous sommes fiers d’avoir pu rendre possible la signature de cette entente de collaboration. Le faire ensemble et la cohésion du milieu est décisif dans le déploiement de la transition énergétique », souligne Alain Lemieux, directeur général de la VTE.

« La mission d’InnovÉÉ est de stimuler, accompagner et financer des projets de recherche collaborative. La présente entente démontre la volonté des partenaires d’être des joueurs de premier plan dans la transition énergétique du Québec ainsi que dans la lutte aux changements climatiques », déclare Thierry St-Cyr, président-directeur général d’InnovÉÉ

Technologie de pointe et objectifs ambitieux

Au cœur de cette collaboration se trouve la démonstration technologique du système de recharge développé par Elonroad. En travaillant avec les véhicules et les terrains des entreprises Morneau et Filgo, l’entreprise suédoise souhaite développer le projet au Québec en démontrant l’efficacité technologique et la viabilité économique de sa technologie.

En bref, la technologie d’Elonroad consiste en un rail conducteur au sol non intrusif et un pantographe inversé sous les véhicules permettant une recharge électrique automatique en temps masqués, qu’ils soient à l’arrêt ou en mouvement. Cette technologie permet d’opter pour des batteries plus petites et des véhicules électriques moins chers, plus légers et plus propres. Cela permet aux opérateurs ou aux propriétaires de flottes de véhicule d’économiser en passant du diesel à l’électrique. La technologie peut être appliquée à tous types de véhicules, allant des bus aux camions, ainsi qu’aux tramways. De plus, l’installation de la technologie peut être faite sur les points récurrents de stationnement ainsi que directement sur certains tronçons de route stratégiques.

Un jalon pour l’avenir

Ce partenariat s’inscrit en parfaite synergie avec les axes stratégiques de la VTE. En effet, la VTE joue un rôle de fédérateur afin de mailler les joueurs comme InnovÉÉ, Groupe Morneau, Elonroad et Filgo afin d’encourager l’émergence d’innovations et de technologies de rupture, telle que ce système de recharge automatique proposé par Elonroad.

Avec la signature de cette entente et le lancement du projet, les partenaires ont l’ambition de :

Accélérer l’électrification du transport et de la mobilité ;

Réduire la consommation énergétique des véhicules lourds;

Positionner le Québec en leader pour cette technologie de rupture en Amérique du Nord; Encourager les perspectives de commercialisation

« Les technologies de recharge automatique statique et dynamique telle que celle d'Elonroad sont surement une solution pour l’électrification des transports, car ils vont aider à régler le problème de l’autonomie, pratiquement éliminer la perte de temps de recharge en route ainsi que de réduire le poids des véhicules avec des batteries plus petites et par le fait même un prix plus compétitif, et nous sommes fiers de collaborer à ce projet d’envergure », affirme Denis Marcotte, directeur des services techniques au Groupe Morneau.

« La Suède, la France, où nous avons ouvert notre première filiale, et le Québec sont trois champions mondiaux de l’électricité décarbonée abordable. Nous envisageons ainsi l’implantation de notre unité de production pour l’Amérique du Nord au Québec. Tout dépendra de l’accueil des décideurs québécois à la proposition du consortium », soutient Valery Prunier, directeur général d’Elonroad.

« Chez Filgo, nous croyons fermement que l'innovation technologique est essentielle à la transition énergétique. En tant que leader québécois dans le transport et la distribution d’énergies, nous sommes fiers de contribuer à ce partenariat visionnaire. La technologie de recharge par le sol ouvre des perspectives inédites pour l’électrification des transports, avec des applications multisectorielles allant des bus électriques aux tramways et aux ports. Avec son expertise et son bouquet énergétique diversifié, Filgo joue un rôle de catalyseur dans la décarbonation et la mise en œuvre de projets concrets sur le terrain, contribuant à une mobilité durable pour le Québec et le Canada », souligne Wassim Kanso, directeur principal transition énergétique chez Filgo.