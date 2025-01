Une délégation de Shawinigan à Las Vegas pour discuter et s’inspirer

Le maire de Shawinigan Michel Angers, le nouveau directeur du Service du développement économique David Marcouiller ainsi que le directeur général du Digihub Philipe Nadeau ont été membre de la délégation du Québec qui s'est rendue au Consumer Electronic Show. L’événement se tenait à Las Vegas du 7 au 10 janvier derniers.

La délégation shawiniganaise a eu la chance, au cours de cette période, de discuter à plusieurs reprises avec le ministre délégué à l' Économie, Christopher Skeete. « Nous avons également discuté avec les dirigeants d'Investissement Québec impliqués directement avec une entreprise internationale, concernant un projet majeur dans le domaine de la batterie pour la ville de Shawinigan. Un projet d’envergure! Nous avons également rencontré de nombreuses entreprises québécoises et les élus de plusieurs autres villes françaises et belges participantes. Nous en avons profité pour préparer le prochain SIIVIM qui se tiendra à Dunkerque en juin prochain avec les représentants de Nevers. Nous sommes d'ailleurs les cofondateurs de cet événement international au Québec et en France, qui réunit de nombreuses municipalités chaque année», explique le maire Michel Angers.

Une rencontre avec une quinzaine de start-ups de la région de la Nouvelle-Aquitaine qui ont des intérêts à percer en Amérique du Nord a également eue lieu lors de ce séjour. Les représentants de la Ville de Shawinigan étaient également invités à participer à un panel de discussions sur l’importance de l'intelligence artificielle dans les services municipaux.

« Le constat global de cette mission est que Shawinigan et son économie sont parfaitement alignées en matière d’électrification, de recherche sur les batteries et d’innovation dans le secteur du numérique avec entre autres l’intelligence artificielle. Les rencontres effectuées au cours des derniers jours nous confirment que nous devons poursuivre dans cette voie », conclut Michel Angers.

Les dépenses associées à cette mission sont entièrement couvertes par une enveloppe gouvernementale, le FFR volet 2.