Le député Yves Perron s'exprime sur la démission de Justin Trudeau

Le député de Berthier-Maskinongé, Yves Perron, prend acte de la décision prise par Justin Trudeau de quitter ses fonctions de chef du parti libéral du Canada.

« Le premier ministre a fait le bon choix en donnant sa démission. L’histoire jugera Justin Trudeau, mais ce sont les Québécoises et Québécois qui trancheront sur le bilan du parti libéral au final. Depuis son arrivée au pouvoir, il a été extraordinairement centralisateur : il n’a cessé les ingérences dans les champs de compétences du Québec. Alors qu’il scandait des messages pour la lutte contre les changements climatiques, son gouvernement aura acheté un pipeline. Après un refus de la laïcité québécoise et un refus d’admettre le déclin du français, son gouvernement a géré ses frontières et ses politiques migratoires de façon irresponsable. Ces décisions ont eu de graves conséquences sur notre capacité d’accueil et sur la dignité des individus qui sont venus au Québec pour refaire leur vie. Dès qu’un nouveau chef sera choisi, ce dernier devra déclencher des élections », signale M. Perron.

La prorogation du Parlement par le premier ministre implique aussi le retour à la case départ pour le projet de loi C-282 protégeant la gestion de l’offre lors des futurs accords commerciaux internationaux. Effectivement, ce dernier recommencerait le processus à zéro, soit à la première lecture alors qu’il était à l’avant-dernière étape de son adoption au Sénat, comme si aucun travail n’avait été effectué.

« Il est pour le moins révoltant de voir une poignée de non-élus, n’ayant de comptes à rendre à personne, bloquer ainsi un projet de loi légitime qui a obtenu l’appui majoritaire de tous les partis et de tous les chefs à la Chambre des communes. C’est un épouvantable déni de démocratie et un grave manque de respect et de considération envers nos producteurs agricoles qui se lèvent tôt, chaque matin, pour nous nourrir. Ils s’en souviendront », résume le député de Berthier-Maskinongé.

Pour conclure, M. Perron tient à rassurer les citoyens de la circonscription concernant la fermeture du Parlement : « La Chambre est fermée, mais mon bureau reste ouvert! Mon équipe et moi sommes toujours à votre disposition et à votre écoute afin de vous venir en aide. N’hésitez pas et faites-nous signe en cas de besoin! »