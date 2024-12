Avancement des travaux de l'Hôtel de Ville de Saint-Boniface

Le 13 décembre, la municipalité de Saint-Boniface a officiellement lancer l'appel d'offres concernant le projet de réaménagement complet de son Hôtel de Ville. Ce bâtiment vétuste, confronté à divers problèmes structurels, fera l'objet d'un projet pour répondre aux normes actuelles du Code de construction du Québec et aux besoins croissants de la communauté.

La municipalité promet de s'assurer à ce que la qualité de la conception et de la fonctionnalité du bâtiment assurent sa pérennité pour les générations futures. Cet espace moderne et fonctionnel sera conçu pour répondre aux besoins actuels tout en anticipant ceux de demain, offrant un environnement accueillant, durable et accessible pour tous.

Depuis le début des travaux de planification, plusieurs étapes essentielles ont été réalisées pour garantir un projet durable

Sommaire du projet de construction et de réaménagement de l’hôtel de ville:

Démolition de la salle du conseil du côté gauche de l’entrée principale du bâtiment actuel.

Reconstruction d’un nouveau bâtiment sur 1 niveau (salle du conseil, bloc sanitaire, vestibule, salle mécanique et électrique).

Réaménagement de l’entrée principale, bureau d’accueil, installation d’un ascenseur, bureaux administratifs sur les niveaux 1 et 2, blocs sanitaires, travaux de structure de l’entrée secondaire (salle de l'âge d'or). ** Deux locaux polyvalents situés sur le deuxième niveau seront mis à la disposition des citoyens pour diverses activités.

Réaménagement des espaces de stationnements et espaces verts en périphérie du bâtiment.

Il est important de noter que l'arrière du bâtiment, comprenant la salle de l'âge d'or et le gymnase, ne seront pas modifiés ou rénovés dans le cadre de ce projet.