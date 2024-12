Shawinigan demande à Québec la réouverture des bureaux locaux du TAL

Le conseil municipal de Shawinigan a l'intention d'interpeller le gouvernement du Québec afin que des services soient de nouveau offerts dans les bureaux locaux du Tribunal administratif du logement (TAL) et que les services téléphoniques ou en ligne soient mieux adaptés aux personnes en situation de vulnérabilité.

Shawinigan n'échappe pas à la crise du logement, plus particulièrement depuis 2022, où le taux d’inoccupation est passé en dessous du seuil d’équilibre de 3%. Selon les données les plus récentes de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, en octobre 2023, le taux d’inoccupation pour les logements de deux chambres était de 0,4%.

« Au cours des dernières années, nous observons également une hausse du coût moyen des loyers. Selon une compilation effectuée par le quotidien Le Devoir sur le site web de Kijiji, les loyers ont augmenté de 52% à Shawinigan entre le printemps 2022 et 2023. Ceci représente une hausse de 320$ par mois en moyenne », explique Michel Angers, maire de Shawinigan.

La situation amène des cas de rénovictions, d’augmentation des coûts des loyers, de mauvais entretiens de logements (absence d’équipements de bases, moisissures, détérioration des lieux), etc. Le nombre de cas dans la municipalité qui nécessite une aide du TAL est en augmentation. Par contre, le bureau shawiniganais est maintenant fermé. En collaboration avec les regroupements communautaires, la Ville de Shawinigan travaille à ce que les citoyens ne se retrouvent pas dans ces situations de mal-logements lorsqu’il a négligence de la part de leur propriétaire.

« Ainsi, considérant le nombre important de personnes ayant besoin d’une intervention du TAL et que beaucoup d’entre eux se trouvent en situation de vulnérabilité, souvent sans accès à un ordinateur, donc sans accès aux services en ligne du TAL, à Shawinigan, nous croyons qu’il serait essentiel que le TAL puisse offrir des services en présence sur notre territoire », conclut Nancy Déziel, conseillère municipale, présidente de la commission sur l’aménagement du territoire et du développement durable.