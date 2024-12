La LHJMQ soutient la Fondation Jeunesse Mauricie et Centre-du-Québec

Trois équipes de la LHJMQ sont dorénavant partenaires de la Fondation Jeunesse Mauricie et Centre-du-Québec. Ainsi, les Cataractes de Shawinigan, les Voltigeurs de Drummondville et les Tigres de Victoriaville auront un impact sur 4 200 jeunes qui reçoivent les services de la direction Jeunesse/Famille du CIUSSS-MCQ et l’appui de la FJMCQ.

Son président, Me André Gabias, accompagné du commissaire de la LHJMQ, Mario Cecchini et des représentants des trois équipes partenaires : Roger Lavergne, des Cataractes de Shawinigan, David Roy, des Voltigeurs de Drummondville et Martin Paquet des Tigres de Victoriaville, a présenté aux personnes présentes pour l’occasion dans les locaux d’Adrénaline Urbaine, le 6 décembre, les grandes lignes de ce partenariat :

Chacune des trois équipes rend disponibles 10 billets par match de la saison régulière, utilisables par les jeunes qui reçoivent des services de la direction jeunesse du CIUSSS-MCQ ou de la DPJ avec leurs accompagnateurs adultes;

Un représentant de la FJMCQ assure la réception des demandes des jeunes via les intervenant(e)s et la transmission, par courriel, à 24 heures (journées ouvrables) du match, du nombre de billets et des noms des accompagnateurs associés à ceux-ci, aux représentants de chacune des équipes qui s’occupent d’assurer la disponibilité des billets dans une enveloppe au nom des accompagnateurs;

Les billets, dans une enveloppe, seront disponibles aux guichets, à l’heure d’ouverture de ceux-ci, les jours de match. L’accompagnateur devra s’identifier afin de prendre possession de l’enveloppe contenant les billets;

En tout temps, la confidentialité des noms des jeunes sera assurée.

Ce partenariat peut permettre la présence de près de 540 jeunes à un match local des Cataractes de Shawinigan, des Voltigeurs de Drummondville ou des Tigres de Victoriaville, d’ici la fin de la saison régulière.

« La Fondation Jeunesse Mauricie et Centre-du-Québec vise à ce que tous les jeunes de la Mauricie et du Centre-du-Québec aient la possibilité de s’épanouir et d’atteindre leur plein potentiel. Ce partenariat avec nos trois équipes de la LHJMQ des régions Mauricie et Centre-du-Québec démontre que les adultes qui œuvrent au sein de nos organisations respectives partagent une volonté d’appuyer les jeunes dans l’atteinte de leurs objectifs. Il démontre également que des jeunes qui ont réussi une partie de leur parcours vers la vie adulte peuvent aussi inspirer des jeunes plus vulnérables dans la poursuite du même objectif », indique André Gabias, président de la FJMCQ

« Ça fait plusieurs mois que nous travaillons sur cette alliance à travers la LHJMQ et nous sommes vraiment contents que ça se concrétise, ajoute Mario Cecchini. Quoi de mieux que des jeunes qui aident des jeunes ? Nos joueurs, qui ont entre 16 et 20 ans, sont souvent perçus comme des leaders dans leur communauté. Ils peuvent inspirer ces jeunes et les faire rêver. Qui sait où ça pourrait les mener ? », ajoute Mario Cecchini, commissaire de la LHJMQ.

« Nous avons accepté sans aucune hésitation de prendre part à ce beau partenariat. C’est important pour nous de s’impliquer dans la communauté de différentes façons. Cette cause nous touche et c’est naturel de chercher à faire une différence. Nous sommes très heureux de faire équipe avec les Tigres et les Voltigeurs dans ce dossier », exprime Roger Lavergne, président des Cataractes de Shawinigan.

« Les Tigres de Victoriaville sont fiers de cette belle association avec la Fondation Jeunesse Mauricie et Centre-du-Québec et la LHJMQ. L’implication au sein de la communauté fait partie des valeurs importantes de notre organisation et ce partenariat va en ce sens », dit Martin Paquet, directeur des opérations des Tigres de Victoriaville.

« L’implication communautaire fait partie de notre ADN à Drummondville. Étant nous- mêmes un Organisme sans but lucratif, qui a besoin du soutien de sa communauté drummondvilloise, il est primordial pour nous de redonner à celle-ci. Ce genre de partenariat est d’autant plus important pour notre organisation, car il touche directement les jeunes », termine David Roy, directeur marketing, communication et développement des affaires des Voltigeurs de Drummondville.