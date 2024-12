Une délégation de l’Association des communicateurs municipaux du Québec en France

Du 10 au 12 décembre, une délégation de l'Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ), composée de représentants de Chambly, La Tuque et Nicolet, seront en France, lors de l'événement Cap’Com.

Il s'agit du plus grand rassemblement de communicants de France annuel. Celui-ci a lieu plus précisément dans la ville de Lille. Depuis déjà plusieurs années, l’Association des communicateurs municipaux (ACMQ) y délègue des représentants. Cette année, Benoit Paradis, directeur des communications et des relations avec les citoyens de la Ville de Chambly et secrétaire de l’ACMQ, Hélène Langlais et Leslie Aubin de la Ville de La Tuque (récipiendaire 2024 de la grande plume d’excellence avec leur campagne d’identité visuelle) et Sébastien Turgeon, directeur des communications et de la participation citoyenne à la Ville de Nicolet et président de l’Association des communicateurs municipaux y prendront part. Plus de 1 000 personnes sont attendues pendant le forum qui en est à sa 36e édition.

« Pour y avoir déjà participé, je peux vous dire que c’est un moment unique et privilégié d’échanges sur les tendances de la profession et c’est avec plaisir que nous leur rendons la pareille au printemps en accueillant une délégation française pendant notre colloque qui cette année aura lieu à Victoriaville », souligne le président de l’ACMQ.

« Nous en serons à notre première participation, nous sommes à la fois ravis et fébriles à l’idée d’en apprendre davantage sur le métier en France, mais aussi partager nos expériences respectives. Nous y allons avec l’idée d’en apprendre sur les meilleures pratiques tout en ayant l’intention de contribuer activement aux échanges », précisent pour leur part Hélène Langlais et Benoit Paradis.

C’est sous le thème « Décoder la com » qu’aura lieu l’événement portant sur la communication publique et territoriale. Nos sociétés se complexifient et se numérisent. Résultat : l’espace de la communication se brouille et les réseaux sociaux se révèlent victimes de pathologies graves. Il faut donc décoder les messages et en premier lieu ceux qui montent du terrain.