Près de 1,2 M$ pour des projets de revitalisation dans la MRC de Nicolet-Yamaska

La MRC de Nicolet-Yamaska est fière d’annoncer l’acceptation et le financement de plusieurs projets importants pour le développement et l’amélioration des infrastructures dans les municipalités de son territoire.

Ces initiatives, soutenues par les Fonds Signature Innovation et le Fonds régions et ruralité (FRR volet 2), totalisent plus de 1,2 M$ en investissement dont près de 500 000 $ des fonds gérés par la MRC.

Quatre projets dans le cadre de l’Entente Signature Innovation :

Pierreville : Les projets de réaménagement du bord de l’eau et du Parc Lafrenière ;

Saint-Célestin Village : Le projet omnibus visant la mise en œuvre de mesures écologiques ;

Sainte-Eulalie : La création d’un parcours ludique et écologique en mettant l’accent sur le fantastique dans le parc Robin des bois.

Treize projets dans le cadre du FRR volet 2 :

Pierreville : Les projets de réaménagement du bord de l’eau et du Parc Lafrenière ;

Saint-François-du-Lac : L’achat de matériel destiné à l'organisation d'événements culturels et sportifs ;

Sainte-Perpétue : L’achat de bandes de patinoire et de lampadaires solaires pour l’éclairage des rues

Saint-Célestin Paroisse : La mise en place de plaquettes 911, la signalisation des numéros civiques et l’ajout d’une génératrice au centre communautaire ;

Nicolet : L’aménagement du parc Jardin des Sœurs ;

Saint-Elphège : L’achat de nouveaux modules de jeux et d’exerciseurs pour adultes au Parc des Mousses ;

Aston-Jonction : Le projet intitulé Sécuriser nos acquis tout en investissant dans l’avenir et le remplacement des lumières de rues pour du LED ;

Sainte-Monique : Le projet de Préau, hangar, cuisine, etc. ;

Ces investissements témoignent de l’engagement de la MRC de Nicolet-Yamaska à renforcer la qualité de vie de ses citoyens. « Ces projets sont essentiels pour bâtir des communautés plus accueillantes. Nous sommes ravis de contribuer à la revitalisation de nos municipalités », souligne la préfète de la MRC, Mme Geneviève Dubois.

Rappelons que le Fonds Signature Innovation et le FRR volet 2 proviennent d’ententes avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation