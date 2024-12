Québec et la FIQ signent la nouvelle convention collective

Le 14 novembre se terminait la série de cafés-causeries organisée par la Ville de Bécancour pour consulter ses citoyens sur la croissance à venir, afin que celle-ci se fasse à l’image et au bénéfice de sa population. Cette démarche de participation citoyenne visait à recueillir les principales préoccupations des Bécancouroises et Bécancourois et ...