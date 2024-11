Dixième anniversaire de la concertation COMPLICE

Le mercredi 13 novembre, le COMPLICE (Conseil d’Orientation et de Mobilisation des Partenaires Locaux pour l’Intervention des Communautés de l’Énergie) présentait, dans le cadre de sa grande rencontre automnale, son nouveau plan d’action 2024-2028 ainsi que sa nouvelle identité visuelle, rassemblés dans un nouveau site web.

COMPLICE a également célébré son dixième anniversaire lors d’un 4 à 7 en compagnie de ses partenaires, à la suite de la grande rencontre. Au cours de ce 4 à 7, la présentation d’un panel rassemblant les personnes clés des débuts de COMPLICE a permis aux partenaires d’hier et d’aujourd’hui d'en apprendre davantage sur le contexte de création de la concertation, mais aussi de souligner les bons coups, de se souvenir des défis rencontrés, et de nommer les projets les plus porteurs, qui n’auraient pas pu voir le jour sans COMPLICE.

L’avenir de ce COMPLICE 2.0, présenté lors de l’événement, semble prometteur. COMPLICE tâchera de faire perdurer la collaboration entre les organisations locales et régionales, dans l’objectif d’améliorer les conditions de vie des citoyens de Shawinigan.

Dans le cadre de ces festivités, une bière de la microbrasserie Broadway a été étiquetée à l’image de la concertation, des bouchées du traiteur 462 Tamarac ont été servies lors du 4 à 7, et une œuvre collective proposée par la Criaillerie était installée sur place afin de faire participer les personnes présentes.