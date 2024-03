Ottawa veut consulter avant de mettre à jour la Loi sur les mesures d'urgence

La consultation virtuelle avec un médecin est une pratique de plus en plus courante. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a déposé un projet de règlement mercredi pour encadrer et pérenniser la télémédecine, plus particulièrement en ce qui a trait à la protection des renseignements. Le Réseau québécois de la télésanté a été implanté en 2019 ...