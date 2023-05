Plus de 3,6 M$ pour soutenir les personnes autistes sur le marché du travail

Québec débloque plus de 3,6 millions $ afin de soutenir l'insertion et le maintien en emploi de personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme.

Les dix premiers projets qui bénéficieront de cette enveloppe ont été dévoilés lundi matin et se partageront environ 1,2 million $.

La ministre de l'Emploi, Katrine Champagne Jourdain, en a fait l'annonce à Montréal dans les locaux de l'organisme Autisme sans limites, qui offre différents programmes pour favoriser l'inclusion sociale des jeunes adultes autistes de haut niveau de fonctionnement.

Parmi les initiatives retenues, sept auront une portée à travers le Québec et trois seront concentrées dans la région de Montréal. Les projets visent, entre autres, la formation de techniciens spécialisés en réseautique, la réalisation d'une baladodiffusion, le développement d'un outil d'évaluation des facteurs d'employabilité de la clientèle autiste et la création d'un guide sur la communication entre les personnes autistes et non autistes dans les milieux de travail.

Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, la ministre caquiste a souligné l'importance de «faire appel à tous les talents incluant les personnes les plus éloignées du marché du travail».

«Il faut non seulement donner aux personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme tous les outils pour se réaliser à travers un emploi, mais aussi encourager les employeurs à faire une plus grande place à l'inclusion et la diversité dans leur milieu de travail», a affirmé Mme Champagne Jourdain en conférence de presse.

Les autres projets qui pourront compter sur une subvention grâce à l'enveloppe de 3,6 millions $ seront annoncés prochainement dans différentes régions.

Frederic Lacroix-Couture, La Presse Canadienne