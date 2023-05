Boulet souhaite déposer sa réforme de l'industrie de la construction cet automne

Ottawa allonge 18 millions $ pour lutter contre le VIH, l'hépatite C et d’autres infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) au Québec. Cette cagnotte servira à financer 23 projets d’organismes communautaires situés à Québec, Montréal, Longueuil, Val-d’Or, Saint-Jérôme, La Tuque, Wendake, Gatineau et Trois-Rivières. Le ...