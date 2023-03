Jolin-Barrette ferme dans son intention de faire plus de place aux victimes

Notre système de justice a commencé à faire plus de place aux victimes et il doit continuer en ce sens, estime le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette.

Ce «virage victime» qu'il a pris, il entend bien le déployer pleinement, notamment avec le Tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale dont la mise en place dans plusieurs districts judiciaires au Québec a commencé.

De retour d'une mission à Londres, où il était justement invité à présenter le projet québécois de tribunal spécialisé en violences sexuelle et conjugale, le ministre Jolin-Barrette affirme que le Québec est «un précurseur» dans ce domaine, ce qui suscite l'intérêt.

D'autres juridictions dans le monde font également face à des victimes qui ont perdu confiance dans le système de justice. Il faut donc intervenir en changeant des façons de faire pour corriger cette impression, a plaidé le ministre Jolin-Barrette en entrevue.

«Honnêtement, il y avait de grandes lacunes dans le système de justice. Je pense qu'on doit faire une place centrale aux personnes victimes dans notre système de justice. La justice criminelle, elle est là bien entendu pour corriger un tort qui a été causé à la collectivité. Mais au premier titre, à qui on doit penser? C'est à la personne victime qui, elle, a vécu cette infraction criminelle là. On doit tout faire en sorte pour que son passage au sein du système de justice se passe le mieux possible, qu'elle ne se retrouve pas retraumatisée pour avoir raconté son histoire.»

Lia Lévesque, La Presse Canadienne