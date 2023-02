Bernard Drainville blâme les libéraux pour le manque d’enseignants dans les écoles

Questionné sur les conséquences de la pénurie de main-d’œuvre dans les écoles, Bernard Drainville renvoie la balle aux libéraux tandis que l’ex-ministre des Finances, Carlos Leitao, admet des regrets sur les compressions en éducation.

M. Leitao a dit que, si c’était à refaire, il aurait été «plus modéré » dans le contrôle des dépenses budgétaires en éducation entre 2014 et 2016, lors d’une entrevue au micro de Radio-Canada. Les restrictions ont entraîné un frein des embauches dans les écoles, a-t-il reconnu. «C’est ça, en éducation, je l’admets, qui a causé beaucoup de difficultés. »

Cette sortie publique coïncide avec une série de nouvelles sur les conséquences de la pénurie de main-d’œuvre en éducation. Le centre de services scolaires de Montréal (CSSDM) s’est résigné à embaucher des enseignants non légalement qualifiés pour enseigner auprès des élèves les plus vulnérables, en adaptation scolaire, rapporte «La Presse». Et les délais d’attente subis par les élèves allophones pour obtenir un enseignement en français ont aussi fait l’objet d’un texte du «Journal de Montréal».

Le ministre de l’Éducation a renvoyé la balle dans la cour des libéraux. «Évidemment, ces départs-là ont fait un énorme tort au système d'éducation et depuis ce temps-là on est rattrapage, a dénoncé M. Drainville en mêlée de presse. On peut dire qu'aujourd’hui, on est toujours en rattrapage par rapport à ces départs massifs qui ont été causés par l'austérité des libéraux.»

Au moment où le gouvernement Legault entame un deuxième mandat, M. Drainville défend le bilan de la Coalition avenir Québec (CAQ): «Depuis qu'on est là, les dépenses en éducation, en moyenne, ont augmenté de 1 milliard $ par année. »

Stéphane Rolland, La Presse Canadienne