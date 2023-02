L’opposition s’inquiète de l’avenir du plan stratégique d’Hydro-Québec

L’avenir d’Hydro-Québec inquiète les partis d’opposition qui affirment qu’un flou demeure quant à la stratégie de la société d’État dans la foulée des départs de sa présidente-directrice générale, Sophie Brochu, et du chef d’exploitation, Éric Filion.

Le chef de l’opposition officielle, Marc Tanguay, a qualifié la situation à Hydro-Québec de préoccupante, en conférence de presse, mercredi. « Je pense qu'on peut clairement parler d'un manque de gouvernail, a dit l’élu libéral. On manque un plan de route. Ils vont nommer un ou une PDG. Quelle sera la feuille de route? Est-ce que la feuille de route, c'est dire : "Appeler le ministre Fitzgibbon? [le ministre de l'Énergie et de l’Économie, Pierre Fitzgibbon] » »

M. Tanguay craint que le ministre Fitzgibbon en mène trop large dans la gestion de la société d’État. « Il ne peut pas décider seul dans son bureau à portes closes. Nous devons participer à ces décisions. Quand j'entends M. Fitzgibbon dire: "On en a pour après 22 000 ou 24 000 mégawatts (MW) de projets, on va en prendre la moitié et c'est moi qui décide”. On ne connaît pas les critères.»

Le chef de l’opposition faisait référence à un mémoire déposé, mardi, par Hydro-Québec qui a révélé que la liste des demandes d’alimentation pour d’éventuels grands projets d’entreprises représenterait une puissance totale de 23 000 MW s’ils allaient tous de l’avant, hypothétiquement. Cela équivaut à 13 fois le complexe de la Romaine.

M. Fitzgibbon a dit qu’il pourrait approuver entre 8000 et 10 000 MW de projets industriels « pour la décarbonation et pour la création de richesse ».

Stéphane Rolland, La Presse Canadienne