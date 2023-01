Contrats du gouvernement avec McKinsey: l'opposition à Ottawa réclame une enquête

Les partis d'opposition à Ottawa veulent forcer la tenue d'une enquête parlementaire sur les contrats octroyés par le gouvernement fédéral à la firme McKinsey.

Le chef de l'opposition conservatrice, Pierre Poilievre, en a fait l'annonce mardi midi en conférence de presse.

La semaine dernière, on apprenait que le gouvernement Trudeau avait dépensé plus de 84 millions $ entre mars 2021 et novembre 2022 pour des contrats attribués à la firme de consultants.

Selon des documents fournis en réponse aux conservateurs, c'est le ministère de la Défense nationale qui a eu le plus recours aux services de la firme.

M. Poilievre estime que le gouvernement doit fournir des réponses sur le sujet, et avec l'appui des autres partis d'opposition, il déposera une motion pour que le Comité permanent des opérations gouvernementales enquête.

«La motion que nous allons déposer va obliger le gouvernement à rendre publics tous les documents, tout le bilan du travail, tout l'argent impliqué, toutes les conversations, tous les textos, les courriels», a-t-il expliqué.

Le chef conservateur ne ferme d'ailleurs pas la porte à réclamer une éventuelle commission d'enquête publique.

«On va commencer avec un comité parlementaire, a-t-il soutenu. Dépendant de ce qu'on apprend, peut-être qu'il va être nécessaire d'avoir d'autres enquêtes pour nous donner la vérité.»