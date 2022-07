Une nouvelle mesure pour l'émission des passeports

Le gouvernement du Canada annonce l’entrée en vigueur d’une mesure qui, espère−t−il, facilitera une partie du processus d’obtention d’un passeport canadien.

Dès maintenant, les Canadiens qui ont envoyé par la poste une demande dûment remplie il y a plus de 20 jours ouvrables et qui voyageront dans les 20 prochains jours ouvrables peuvent se rendre à un des plus de 300 Centres Service Canada pour faire une demande de transfert, afin de s’assurer que leur demande soit traitée à temps pour leur voyage.

Auparavant, les Canadiens pouvaient demander un transfert seulement en personne à un des 35 bureaux spécialisés dans les passeports, ou en contactant le centre d’appels. Ce changement leur offre une option supplémentaire pour faire ce type de demande.

Selon la date du voyage, le traitement de la demande sera accéléré et le passeport sera envoyé par la poste au client avant la date requise, ou le dossier sera transféré à un bureau pour impression et retrait.

Le gouvernement vise ainsi à réduire le nombre de transferts de dossiers traités par les bureaux de passeport et à minimiser le fardeau de l’impression locale. Il accéléra le traitement des demandes pour lesquelles la norme de service n’a pas été respectée.

Les autorités soutiennent que les bureaux devraient constater une autre réduction des files d’attente associées aux demandes urgentes aux bureaux de passeport.

Le gouvernement signale qu’une preuve de voyage ou du besoin de voyager sera exigée. De plus, si la demande a été envoyée par la poste il y a moins de 20 jours et qu’un transfert est nécessaire en raison d’un voyage imminent, des frais de transfert s’appliqueront et des frais supplémentaires pourraient s’ajouter.