La Cité de l’énergie recevra 700 000 $ pour son projet de modernisation

La Cité de l’énergie recevra 700 000 $ pour la réalisation de son projet de rénovation et la mise à jour du Centre des sciences, en plus de la bonification de l’exposition Le Canada dans le monde et pour l’acquisition de matériel de projection pour la présentation d’expositions numériques.

C’est ce qu’indique la députée de Laviolette–Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, dans un communiqué diffusé aujourd’hui.

« En 25 ans, la Cité de l’énergie est devenue une force majeure parmi les attractions touristiques au Québec. C’est un produit d’appel pour Shawinigan. Ainsi, pour lui permettre de conserver ses hauts standards d’excellence, votre gouvernement lui accorde une subvention considérable. Je tiens à féliciter les membres de l’équipe pour la qualité de leur travail, avec une pensée toute spéciale pour Michel Trudel, un artisan de la première heure qui continue de jouer un rôle clé au sein de l’organisation », souligne la députée Marie-Louise Tardif.

Cette contribution gouvernementale est issue du Programme d’aide à la relance de l’industrie touristique (PARIT) du ministère du Tourisme. Le 6 juin, la ministre Caroline Proulx annonçait un investissement supplémentaire de 134 millions de dollars additionnels dans ce programme, portant ainsi l’enveloppe totale à 239 millions de dollars.

Le soutien accordé permettra à la Cité d’effectuer des travaux sur des planchers, de la peinture et des éclairages du hall central, dans l’espace cafétéria, dans la tour d’observation et dans l’espace boutique et souvenirs. Il y aura aussi remplacement des panneaux d’affichage et d’information de l’accueil et de la billetterie par des panneaux d’affichage numérique et des panneaux décoratifs.

On remplacera aussi des panneaux d’interprétation historique actuels dans la tour d’observation par des panneaux numériques tactiles sur pied. La salle de l’exposition Le Canada dans le monde sera prolongée dans une section du couloir central et certaines sections de la salle d’exposition existante seront réaménagées.

La Cité procédera à la création de salles d’expositions numériques immersives dans l’une des anciennes salles de cuves d’Espace Shawinigan et la présente subvention permettra l’achat d’équipements de projection.

La valeur du projet atteint 2 millions $.

« Cette subvention nous aidera à concrétiser un important projet de modernisation qui nous tient à cœur. Celui-ci permettra d’améliorer et de bonifier l’expérience de nos visiteurs en plus de contribuer à notre rayonnement et à notre attractivité auprès de la clientèle touristique », affirme Sandie Letendre, directrice générale et des expositions à la Cité de l’énergie.