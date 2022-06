Travaux de pavage sur la rue Trudel et l’avenue de la Station

La Ville de Shawinigan informe les citoyens que des travaux de pavage auront lieu sur la rue Trudel et l’avenue de la Station durant la semaine du 27 juin.

Rue Trudel

Les travaux de pavage devraient débuter dans la nuit du 27 au 28 juin et se poursuivront jusqu’au jeudi 30 juin. La circulation se fera en alternance sur la rue Trudel entre le pont Drew et l’avenue des Ormeaux. Les automobilistes qui désirent rejoindre l’autoroute de l’Énergie (A-55) et qui veulent éviter les zones de travaux peuvent emprunter le boulevard Hubert-Biermans.

Avenue de la Station

Les travaux de pavage devraient débuter dans la nuit du 29 au 30 juin et se poursuivront jusqu’au vendredi 1er juillet. L’avenue de la Station sera fermée à la circulation entre le carrefour giratoire et la rue Summit. Le chemin de détour se fera par les avenues des Cèdres et de la Transmission. Pour accéder au Centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins, il faudra passer par l’avenue Lévis.

Une signalisation adéquate sera installée pour diriger la circulation. Nous vous invitons à prendre les mesures nécessaires.

Ces travaux de pavage sont réalisés dans le Programme annuel d’asphaltage de rues.