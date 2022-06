Trois-Rivières envisage de rénover le quartier général de la police

La ville de Trois-Rivières veut rénover et agrandir le quartier général de la police municipale, car le modèle actuel du bâtiment ne répond plus aux besoins opérationnels, indique le communiqué de la ville.

Le conseil municipal a adopté un règlement d’emprunt pour des services professionnels, donnant ainsi l’autorisation de procéder à la réalisation d’un plan fonctionnel et technique (PFT).

Tenant compte de l’inflation et de l’analyse d’avant-projet, la Ville estime maintenant la construction du nouveau quartier général de la police à 55 M$, dont le cinquième sera acquitté à l’aide de subventions (10 M$). Le conseil municipal déterminera s’il va de l’avant ou non avec le projet à l’issue du PFT en tenant compte du contexte budgétaire, indique-t-on.

Le bâtiment construit en 1987 ne répond plus aux besoins opérationnels de la police ni aux normes de la CNESST. Conçu pour accueillir 140 membres du personnel, il en accueille aujourd’hui près de 250.

Malgré des rénovations faites à la suite des fusions municipales, l’espace reste insuffisant pour rassembler l’ensemble des équipes policières, affectant du coup l’efficience des activités. Les lieux ne favorisent pas le travail de concertation entre les différentes divisions, précise la ville.

« Réunir l’ensemble de la direction de la police sous le même toit assurerait une meilleure cohésion entre tous les intervenants et augmenterait le niveau de sécurité du personnel, en plus d’éliminer les déplacements inutiles d’un édifice à un autre. Les travaux permettraient également de rendre les espaces plus fonctionnels, de respecter les normes d’aménagement du ministère de la Sécurité publique et de prévoir des aires de confidentialité pour les victimes », affirme la ville.

Bien au faitdde la pertinence de ce projet, le conseil municipal affirme vouloir agir avec prudence et responsabilité dans le contexte actuel.