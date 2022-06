Bécancour reporte des travaux à cause de soumissions trop élevées

En raison d’un dépassement des coûts estimés à la suite d’appel d’offres, la ville de Bécancour rejettera les soumissions et reporte les travaux de réfections des réseaux d’aqueduc, d’égouts domestiques et pluviaux du boulevard du Parc-Industriel, du secteur Sainte-Gertrude.

Dans le communiqué diffusé ce matin, la ville indique qu’à la « suite l’appel d’offres, la plus basse des soumissions s’est révélée supérieure aux estimations initiales, soit 58 % de plus (2,9 millions) ».

Le conseil municipal de Bécancour entend reprendre le processus d’appel d’offres au cours des prochains mois. Ainsi, les travaux prévus n’auront pas lieu cet été et seront reportés en 2023.

Ces travaux auraient permis le maintien des services et à la mise aux normes réglementaires des infrastructures d’eau potable et d’eaux usées de ce secteur. Le réseau d’aqueduc, les égouts domestiques et pluviaux, les trottoirs, les bordures de rues ainsi que l’asphalte sont voués à être reconstruits, précise-t-on.

Les citoyennes et les citoyens seront avisés lorsqu’un nouveau calendrier de réalisation et qu’un nouvel échéancier seront précisés, affirme la ville de Bécancour.