Deux organismes de Shawinigan reçoivent 70 000 $ en subvention

Deux organismes de Shawinigan reçoivent près de 70 000 $ pour réaliser des projets sur l’engagement paternel et la coparentalité. C’est ce qu’indique un communiqué du bureau de la députée de Laviolette–Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif.

Les projets « Père pas ta place : coopère » de la Maison citoyenne des familles de Shawinigan et « Famille, tout inclus ! » de l’organisme Allaitement Soleil verront le jour pour favoriser l’engagement des pères auprès de leurs enfants ainsi que l’exercice de la coparentalité. La Maison recevra 49 500 $ et Allaitement Soleil, 19 952 $.

En compagnie du ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, Mme Marie-Louise Tardif a déclaré : « Je croise tous les jours de nombreux parents qui me font part de leurs défis et de leurs aspirations. Je me réjouis que nous puissions leur offrir un soutien supplémentaire et des outils appropriés pour favoriser la coparentalité. Je suis particulièrement sensible à la situation des pères. Elle mérite qu’on s’y attarde. Je suis ravie que M. Lacombe, par cette initiative, offre aux pères toute l’attention et le soutien dont ils ont besoin pour jouer pleinement leur rôle. »

« Père pas ta place : coopère » est un projet d’intervention visant à stimuler l’engagement paternel et l’exercice de la coparentalité par l’offre de deux séries de huit ateliers « cœur de père » et deux séries de cinq ateliers sur le thème de la coparentalité à deux groupes de cinq à sept pères.

Pour ce qui est de « Famille, tout inclus ! », le projet consiste en la modification des outils de promotion existants afin de faire une plus grande place aux pères, la création de capsules informatives sur l’implication des pères et la coparentalité, la création et l’animation de nouveaux ateliers les visant, la création de capsules vidéo sur des pères inspirants et l’organisation d’activités thématiques pour les pères.

La mise en œuvre de ces initiatives découle d’un appel de projets lancé par le gouvernement du Québec en novembre dans le Programme de soutien financier aux initiatives favorisant l’engagement paternel et l’exercice de la coparentalité.

Ce programme vise à promouvoir, à valoriser et à encourager l’engagement paternel dès la période prénatale, dans une perspective de prise en charge équitable des responsabilités familiales, notamment la répartition des tâches et les soins donnés aux enfants.

Dans le souci d’une plus grande égalité entre les femmes et les hommes, ce programme a aussi pour objectif de soutenir le développement et l’adaptation d’activités et de services qui contribuent à un engagement accru des pères auprès de leurs enfants.

Ce sont 46 projets qui verront le jour au Québec pour un investissement total de 1,53 million $.