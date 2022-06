Shawinigan lance son nouveau « Guide du riverain »

Afin d’outiller les riverains des cours d’eau et tous les usagers, la Ville de Shawinigan présente aux citoyens un nouveau Guide du riverain.

« Les activités humaines aux abords des plans d’eau augmentent les apports en nutriments et en sédiments, en plus d’accentuer l’érosion des berges. Les bonnes pratiques présentées dans ce guide visent notamment à préserver les caractéristiques naturelles des milieux riverains et à favoriser une saine cohabitation des usages », précise le communiqué.

On peut consulter le Guide du riverain sur le site shawinigan.ca/bandesriveraines . Des versions imprimées seront disponibles pour consultation dans les bibliothèques selon les heures d’ouverture : shawinigan.ca/biblio .