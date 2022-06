Des options pour se départir des encombrants

La Ville de Shawinigan informe les citoyens qu’elle procédera cet après-midi à des essais de performance sur le réseau pour une partie du centre-ville et un quartier du secteur Shawinigan-Sud délimité par les 120e et 134e Rues et par les 101e et 116e Avenues Ces essais entraîneront une baisse de pression et une possible coloration de l’eau. La ...