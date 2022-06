Baisse de pression et coloration de l’eau pour une partie du centre-ville et un quartier du secteur Shawinigan-Sud

La Ville de Shawinigan informe les citoyens qu’elle procédera cet après-midi à des essais de performance sur le réseau pour une partie du centre-ville et un quartier du secteur Shawinigan-Sud délimité par les 120e et 134e Rues et par les 101e et 116e Avenues

Ces essais entraîneront une baisse de pression et une possible coloration de l’eau. La situation devrait revenir à la normale dans les prochains jours.

Veuillez noter que ces quartiers sont déjà visés par un avis d’ébullition qui se poursuivra après les essais. En tout temps, l’eau peut continuer à être bouillie une minute avant d’être consommée.

Nous vous rappelons que vous pouvez vous inscrire pour recevoir les avis importants en vous rendant au www.shawinigan.ca/smac ou en communiquant avec le Service aux citoyens au 819 536-7200.