Des travaux pour la solution permanente dans les prochains mois

Shawinigan confirme l’échéancier quant à la remise en marche transitoire de la Station de traitement de l’eau du Lac-à-la-Pêche (STELAP). Les travaux pour la solution permanente seront terminés dans les prochains mois, indique le communiqué de la ville.

Les équipes travaillent à la solution permanente. Des bassins de décantation pour les eaux résiduaires seront construits dans les prochains mois.

Les tests pilotes à la STELAP ont débuté le 18 mai pour une durée de quatre semaines. Si les essais sur les membranes et sur l’unité pilote de traitement continuent d’être concluants, le démarrage des pompes de distribution dans le réseau d’eau potable du lac à la Pêche se fera à la mi-juin.

Au début du mois de juillet, la Santé publique pourra lever l’avis d’ébullition préventif si les tests de qualité de l’eau sont conformes.

Solution permanente

Les premiers résultats des tests pilotes confirment la nécessité, pour la solution permanente de la STELAP, d’un prétraitement et de bassins de décantation pour les eaux résiduaires.

« Jusqu’à présent, les tests réalisés avec notre installation temporaire sont concluants. L’objectif avec la solution permanente est de réduire encore davantage l’impact sur l’environnement. La construction de bassins de décantation pour les eaux résiduaires est donc préconisée. Une deuxième phase de travaux prévoit quant à elle l’ajout d’un procédé de prétraitement », indique le maire Michel Angers.

Le conseil municipal a procédé à l’achat d’un terrain dans le secteur Saint-Gérard-des-Laurentides, près de la rue des Lilas et des Bouleaux. C’est à cet endroit que seront construits les bassins de décantation.

Une rencontre avec les citoyens de ce quartier a été organisée samedi afin de les informer des travaux à venir et de répondre à leurs interrogations.

« Nous allons construire quatre bassins permettant la décantation des matières en suspension dans l’eau. Le procédé sera sans bruit et sans odeur pour les résidents du secteur. Une clôture sera installée et un écran végétal entre les bassins et les résidences sera maintenu », souligne Élyse Ménard, directrice du Service de l’aménagement du territoire.

Une fois la matière décantée, l’eau résiduaire sera acheminée par une conduite vers la rivière Shawinigan. Une demande d’autorisation sera réalisée auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MELCC).

L’ajout de cet équipement va permettre d’obtenir des eaux résiduaires qui respecteront les normes du MELCC.

Ce soir, le conseil municipal entreprend un processus d’adoption d’un règlement de 6 864 000 $ pour financer cette première phase de la solution permanente qui comprend la construction d’une conduite de 3 kilomètres, la construction des quatre bassins de décantation, ainsi que les honoraires professionnels de l’ensemble du projet de la solution permanente, incluant le pilotage.

Les travaux pour le post-traitement débuteront cet automne.