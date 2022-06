Transition à la direction générale de Trois-Rivières

Le prochain directeur général de la Ville de Trois-Rivières, François Vaillancourt, a fait son entrée à l’hôtel de ville pour la période de transition qui s’échelonnera du 6 au 22 juin. Il travaillera en étroite collaboration avec Mme France Cinq-Mars, directrice générale depuis 2016, afin d’assurer une transition harmonieuse des dossiers municipaux en cours.

Le 22 juin 2022 marquera la fin d’un important chapitre : celui où Trois-Rivières a vu la première femme de son histoire prendre les rênes de son administration. Plus largement, Mme Cinq-Mars fut l’une des premières à accéder à ce poste parmi les plus grandes villes québécoises.

Au gré de ses 34 années d’engagement, Mme Cinq-Mars contribua à plusieurs réalisations d’envergure. En 2002, elle et son équipe ont permis à Trois-Rivières d’être l’une des premières villes québécoises post-fusion à opérer avec un seul compte de taxes. En 2015, elle contribua à l’élaboration de la Politique sur la gestion de la dette. Signe de la pertinence de l’initiative, au moment d’écrire ces lignes, le ratio d’endettement de la Ville est à son plus bas depuis la fusion.

La mise en place du Plan de gestion des actifs, la création du bureau de projet ainsi que le déploiement du service 311 et de la Direction des communications et de la participation citoyenne figurent également parmi ses réalisations. Dans une ère où la pénurie de main-d’œuvre sévit, mentionnons finalement sa vision d’avoir formé la relève pour assurer la pérennité des services municipaux : 12 des 17 actuels membres de la direction municipale proviennent de l’interne.

Leader rassembleuse, femme de cœur et de solutions, France Cinq-Mars lègue à Trois-Rivières une administration plus que jamais en santé. Cette même administration souhaite la plus cordiale des bienvenues à M. Vaillancourt, et est fin prête à rédiger le prochain chapitre de son histoire, ensemble.