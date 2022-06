La Direction de la culture déménage rue De Grandmont

La Direction de la culture, des loisirs et de la vie communautaire quittera définitivement le 500, côte Richelieu à compter du lundi 6 juin.

Le personnel sera relocalisé au centre de services aux citoyens - secteur est, situé au 200, rue De Grandmont, où se trouvait déjà une partie de l’équipe.

C’est désormais à cette porte que les organismes et la population pourront cogner pour recourir aux services de cette direction, notamment pour prendre possession des clés nécessaires à la location des locaux.

Ce changement s’explique par la volonté de regrouper la direction au sein d’un même lieu et le réaménagement des bureaux de la Ville en espaces collaboratifs, depuis l’application du télétravail et l’implantation de la mobilité au sein des groupes de travail.

Pour la ville et ses gestionnaires, le télétravail permet d’abord et avant tout d’offrir un milieu de travail qui répond davantage à la réalité de vie actuelle. Point de vue logistique, il s’agit également d’une opportunité pour implanter la mobilité des employées et employés à travers les différents lieux de travail et ainsi remplacer les bureaux individuels par des espaces partagés. Combinés, le télétravail et la mobilité ont comme effet d’optimiser l’occupation des édifices administratifs.

La Direction de la culture, des loisirs et de la vie communautaire n’est pas la seule à vivre cette transition. Le mois dernier, la Direction des ressources humaines quittait l’ancienne gare ferroviaire de la rue Champflour pour installer une partie de son équipe à l’hôtel de ville et une autre au centre de services aux citoyens — secteur ouest. Innovation et développement économique Trois-Rivières a transformé les locaux afin d’y implanter un centre d’affaires pour travailleurs autonomes le 1er juin.